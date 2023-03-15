H1N1 virüsü nasıl bulaşır? Bu belirtilere dikkat
Grip dünyanın en yaygın hastalıklarından biri. Her yıl milyonlarca kişi gribe yakalanıyor ve hastalığın komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybediyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Servet Öztürk domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü ile ilgili bilgi verdi.
Dr. Öğr. Üyesi Servet Öztürk, "İnfluenza yaş ve ek hastalık durumuna bağlı olarak özellikle hastaneye yatışa hatta ölüme dahi neden olabilecek viral bir hastalıktır. H1N1 domuz gribi olarak adlandırılan ve en çok hastalığa neden olan virüs tipidir. Her grip sezonunda milyonlarca kişi hastalığa yakalanarak ciddi iş gücü kaybına uğramakta, yüzbinlerce insan hastaneye yatırılmakta, on binlerce insan influenza ve komplikasyonları nedeniyle yaşamını yitiriyor. Grip virüsü damlacık, aerosol ve temas ile bulaşabilmektedir. Özellikle kapalı ortamda bulaş ihtimali artmaktadır. Covid-19 pandemisi nedeniyle kullandığımız maske, mesafe ve hijyen önlemleri grip virüsü için de koruyucudur. Son yüzyılda grip virüsüne bağlı dünyada 4 pandemi meydana gelmiştir" dedi.
Domuz gribinde aşağıdaki semptomlar görülmektedir:
Boğaz ağrısı
Baş ağrısı
Ateş yüksekliği
Yaygın vücut ağrısı (Kas-eklem-Kemik ağrıları)
Burun akıntısı
Öksürük
Nefes Darlığı
Kusma, İshal
Domuz Gribinden Nasıl Korunuruz?
Grip aşılarının hastalığın ortaya çıkmanın azalması, hastaneye yatış ve ölüm oranlarının azalmasının yanında diğer insanlara hastalığın bulaşının azalması gibi birçok faydası vardır. Grip aşısının yapılmasından iki hafta sonra koruyucu antikorlar oluşur.
"HERKES AŞILANMALI"
Herkesin aşılanması gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Öztürk, “Özellikle 65 yaşın üzerinde, astım, KOAH, Diabetes mellitus(şeker hastalığı), Kalp yetersizliği, İnme, Gebelik ve lohusalık, HIV/AIDS, Kanser hastalığı, kronik böbrek yetersizliği, bağışıklık sistemi baskılayan ilaç kullanımı, morbid obezite ve huzurevi/bakımevinde yaşayanlar kişilerde hastalık daha sık ve ağır geçmektedir. 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli aspirin tedavisi alan çocuk ve adolesanlarda her grip sezonu aşılanmalıdırlar.
"İKİ NEDENLE GRİP AŞILARINI HER YIL TEKRARLAMAK GEREKİYOR"
Birincisi aşıya bağlı koruyucu antikorlar aylar içinde azalır. İkinci olarak da her yıl grip virüsü şekil değiştirdiği için, güncel aşıların bileşimi her yıl en yaygın virüsler için yeniden düzenlenir” diye söyledi.
Ayrıca Dr. Öğr. Üyesi Öztürk”, Grip aşıları genel olarak burun yoluyla uygulanan canlı aşılar ve parenteral yolla uygulanan inaktif aşılar olarak ikiye ayrılır. Gebelik ve bağışıklık yetersizliği olan durumlarda canlı aşı uygulanmamalıdır. İnaktif(cansız) grip aşıları bu grup hastalarda tercih edilmelidir” diye belirtti.