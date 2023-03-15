H1N1 virüsü nasıl bulaşır? Bu belirtilere dikkat

"İKİ NEDENLE GRİP AŞILARINI HER YIL TEKRARLAMAK GEREKİYOR"

Birincisi aşıya bağlı koruyucu antikorlar aylar içinde azalır. İkinci olarak da her yıl grip virüsü şekil değiştirdiği için, güncel aşıların bileşimi her yıl en yaygın virüsler için yeniden düzenlenir” diye söyledi.

Ayrıca Dr. Öğr. Üyesi Öztürk”, Grip aşıları genel olarak burun yoluyla uygulanan canlı aşılar ve parenteral yolla uygulanan inaktif aşılar olarak ikiye ayrılır. Gebelik ve bağışıklık yetersizliği olan durumlarda canlı aşı uygulanmamalıdır. İnaktif(cansız) grip aşıları bu grup hastalarda tercih edilmelidir” diye belirtti.