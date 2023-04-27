Günde 6 saatten fazla yapıyorsanız dikkat: Sigaradan daha tehlikeli
Sigara bilinen en tehlikeli ve kötü alışkanlıklarından biri. Ama artık çok daha büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız. Oturmak. Günde 6 saati geçen süre zarfında oturuyorsanız büyük risk altındasınız demek.
Günde 6 saatten fazla oturanların, 3 saatten az oturanlara göre ölüm riskinin erkeklerde yüzde 37, kadınlarda ise yüzde 18 daha fazla olduğu ortaya çıktı.
Hareketsiz yaşamın zararını anlatabilmek için oturmaya ‘yeni sigara’ denmeye başladı.
Uzmanlara göre, insanoğlu tarihinde ilk defa bu kadar çok oturuyor. Önceleri her gün avlanan, yerleşik hayata geçtikten sonra da her gün yiyeceğini üretmek için çalışan insan artık sadece beynini yoruyor.
ABD’li çok satan kitapların yazarı ve fizik tedavi uzmanı Kelly Starrett ile eski rafting dünya şampiyonu eşi Juliett Starrett’in yazdığı “Built to Move (Hareket İçin Tasarlandı)” adlı kitapta da buna dair ilginç veriler var. Starrett çifti, kitapta “Erkeklerde günde 6 saatten fazla oturmak, 3 saatten az oturanlara göre ölüm riskini yüzde 37, kadınlarda ise yüzde 18 artırıyor” diyor.