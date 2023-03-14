Günde 6 saatten az uyuyanlara çok kötü haber

Prof. Dr. Güner Sönmez sosyal medya üzerinden uyumak ile ilgili bir bilgi paylaştı ve ideal uyku süresinin 7 ile 7.5 saat olduğunu söyledi. Bu sürenin altında uyuyanlara ise kötü bir haber verdi.

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Günde 6 saatten az uyuyanlara çok kötü haber - Resim: 1

Prof. Dr. Güner Sönmez, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda uykunun önemine vurgu yaptı ve az uyumanın nasıl sonuçlar doğuracağını açıkladı.

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Günde 6 saatten az uyuyanlara çok kötü haber - Resim: 2

Sönmez'in yaptığı paylaşımlar şöyle:

Günde 7-7.5 saat uyumaya özen gösterin. Yetersiz uykunun zararlarını duyunca şaşıracaksınız. Uyku eksikliği bağışıklık sistemini zayıflatır; Viral hastalıklara, yüksek tansiyona, obeziteye, diyabete, bazı kanser türlerine zemin hazırlar.

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Grip olma riskinizi 3 kat arttırır. Diğer viral hastalıklar için de benzer riskler oluşturur. Bunları nasıl mı yapar, sadece bir örnek ile devam edelim:

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Normalde kanımızda natürel killer (katil hücre) ve bazı özel lenfositler var. Bunlar dışarıdan giren mikroplarla ve kanserle savaşır. Dr Michael İrvin’in deneysel çalışmasına göre sadece 1 günlük uykusuzluk bu hücreleri % 70 oranında azaltabilir.

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