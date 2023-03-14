Günde 6 saatten az uyuyanlara çok kötü haber
Prof. Dr. Güner Sönmez sosyal medya üzerinden uyumak ile ilgili bir bilgi paylaştı ve ideal uyku süresinin 7 ile 7.5 saat olduğunu söyledi. Bu sürenin altında uyuyanlara ise kötü bir haber verdi.
Prof. Dr. Güner Sönmez, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda uykunun önemine vurgu yaptı ve az uyumanın nasıl sonuçlar doğuracağını açıkladı.
Sönmez'in yaptığı paylaşımlar şöyle:
Günde 7-7.5 saat uyumaya özen gösterin. Yetersiz uykunun zararlarını duyunca şaşıracaksınız. Uyku eksikliği bağışıklık sistemini zayıflatır; Viral hastalıklara, yüksek tansiyona, obeziteye, diyabete, bazı kanser türlerine zemin hazırlar.
Grip olma riskinizi 3 kat arttırır. Diğer viral hastalıklar için de benzer riskler oluşturur. Bunları nasıl mı yapar, sadece bir örnek ile devam edelim:
Normalde kanımızda natürel killer (katil hücre) ve bazı özel lenfositler var. Bunlar dışarıdan giren mikroplarla ve kanserle savaşır. Dr Michael İrvin’in deneysel çalışmasına göre sadece 1 günlük uykusuzluk bu hücreleri % 70 oranında azaltabilir.