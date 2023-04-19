Gözleriniz alarm veriyor olabilir: Gizli kalp hastalığının belirtilerini görmezden gelmeyin
Gözler pek çok hastalığın teşhis edilmesinde belirtilerin anlaşılır olması nedeniyle yardımcı olabiliyor. Prof. Dr. Nur Acar Göçgil, gözlerdeki sabah şişkinliğinin kalp hastalığın bir belirtisi olabileceğini ifade ederek erken teşhisin önemine dikkat çekti.
“ERKEN TEŞHİS ÖLÜMCÜL HASTALIKLARA KARŞI HAYAT KURTARABİLİR”
Düzenli muayene ile erken tespit edilen hastalıklarda tedavi şansının artacağını ve bu durumun ölümcül hastalıklara karşı hayat kurtarabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Göçgil, “Diyabet, hipertansiyon, kalp rahatsızlıkları gibi hastalıkların teşhisinde geç kalınması hastalığın ilerlemesine neden olmakta ve gözlerimizde tahribat oluşumuyla sonuçlanmaktadır. Bu durum görmenin azalmasına ve hatta kalıcı görme kayıpları ile sonuçlanabilmektedir.” dedi.
GÖZLERDEKİ ŞİŞLİK GİZLİ KALP HASTALIĞININ HABERCİSİ OLABİLİR
Gözlerdeki sabah şişkinliğinin kalp hastalığın bir belirtisi olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Nur Acar Göçgil, “Uyku anımızda başımız kalp hizasına gelmektedir. Uyku anında vücutta en fazla göz kapaklarında ödem birikimi oluşabilir. Uyandığımızda ise gözlerimizde şişlik hissedebiliriz. Günün ilerleyen saatlerinde azalan bu şişlik gibi şikayetler gizli kalp hastalığının uyarıları olabilir.” İfadelerini kullandı.
DİYABET GÖZ MUAYENESİ SIRASINDA TEŞHİS EDİLEBİLİR
Her iki göz veya tek gözde görmede yaşanan değişikliklerin de diyabet ve hipertansiyona işaret edebileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Göçgil, “Gözlerde önemli ve kalıcı hasara neden olabilen diyabet göz dibi muayenesi ile erken teşhis edilebiliyor. Diyabet ve hipertansiyona bağlı olarak meydana gelen küçük damar tıkanıkları, çift görme gibi şikayetlere de neden olabiliyor. Kalp hastalıklarının en temel nedeni damar sertliği gelişimidir. Bu damar sertliği vücudumuzdaki bütün damarlarda gerçekleşebilir. Göz damarlarında gelişen sertlik veya göz damarlarında pıhtı oluşumu geçici görme bozukluklarına neden olabilmektedir. Kalp ritminde bozukluklar da göz damarlarına pıhtı atılması gibi sonuçlar doğurabilmektedir. Geçici görme kaybı yaşayan kişilerin kalp ve damar hastalıkları ile kalp ritim bozukluğu riski sebebiyle kontrolden geçmeleri önemlidir.” şeklinde konuştu.