Gözleriniz alarm veriyor olabilir: Gizli kalp hastalığının belirtilerini görmezden gelmeyin

DİYABET GÖZ MUAYENESİ SIRASINDA TEŞHİS EDİLEBİLİR

Her iki göz veya tek gözde görmede yaşanan değişikliklerin de diyabet ve hipertansiyona işaret edebileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Göçgil, “Gözlerde önemli ve kalıcı hasara neden olabilen diyabet göz dibi muayenesi ile erken teşhis edilebiliyor. Diyabet ve hipertansiyona bağlı olarak meydana gelen küçük damar tıkanıkları, çift görme gibi şikayetlere de neden olabiliyor. Kalp hastalıklarının en temel nedeni damar sertliği gelişimidir. Bu damar sertliği vücudumuzdaki bütün damarlarda gerçekleşebilir. Göz damarlarında gelişen sertlik veya göz damarlarında pıhtı oluşumu geçici görme bozukluklarına neden olabilmektedir. Kalp ritminde bozukluklar da göz damarlarına pıhtı atılması gibi sonuçlar doğurabilmektedir. Geçici görme kaybı yaşayan kişilerin kalp ve damar hastalıkları ile kalp ritim bozukluğu riski sebebiyle kontrolden geçmeleri önemlidir.” şeklinde konuştu.