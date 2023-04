Görülme oranı gün geçtikçe artıyor: İşte kanser hakkında merak edilen 10 sorunun yanıtı

2. Memedeki kitleler kansere dönüşür mü?

Memedeki her kitle kanser olmadığı gibi her kitle de kansere dönüşmez. Ama ani ve hızlı gelişen, büyüyen kitlelerde zaman kaybetmeden bir meme cerrahi uzmanına başvurarak muayene olmak ve gerekli radyolojik kontrollerin yaptırılması önemlidir. Her kanserde olduğu gibi meme kanserinde de teşhis ne kadar erken olursa, tedavinin etkinliği de o kadar artmaktadır.