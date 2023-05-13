Fibromiyalji ile yaşamı kolaylaştıracak 12 öneri
Dünya nüfusun yaklaşık yüzde 5’ini etkilediği bilinen fibromiyalji sendromu özellikle 20 ila 55 yaş arası kadınlarda yaygın kas-iskelet sistemi ağrısının en yaygın nedeni olarak gösterilmekte ve nedeni tam olarak bilinmemektedir.
Dünya nüfusun yaklaşık yüzde 5’ini etkilediği bilinen fibromiyalji sendromu özellikle 20 ila 55 yaş arası kadınlarda yaygın kas-iskelet sistemi ağrısının en yaygın nedeni olarak gösterilmekte ve nedeni tam olarak bilinmemektedir. Hastalığın semptomlarının kişinin günlük aktivitelerini ve yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebildiği hatırlatan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı Dr. Öğr. Ü. K. Neslihan Kurt Oktay, “Bu nedenle, fibromiyalji sendromuna sahip kişilerin hem semptomlarının azaltılması hem de diğer sağlık sorunlarını önlemek için zaman kaybetmeden bir uzmana başvurmaları gerekir” dedi.
“FİBROMİYALJİ İLE YAŞAMAYI ÖĞRENİN”
Yaşam tarzı değişikliği ve bilinçli bir fakındalıkla fibromiyaljiye bağlı semptomları azaltıp fibromiyalji sendromunun tam olarak nedeni bilinmemesine ve optimal tedavisinin netleşmemesine rağmen konforlu bir rahat sürebileceklerini hatırlatan Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı Dr. Öğr. Ü. K. Neslihan Kurt Oktay, hastaların öncelikle fibromiyalji ile yaşamayı öğrenmeleri gerektiğini söyledi.
“Hastalığınızın kronik olduğunu kabullenin ve hastalığınızla mümkün olduğunca barışık olun. Kendinizi suçlamayın ve yargılamayın. Uygun tedavi ve öz bakım ile semptomların şiddetini azaltabilip hayat kalitenizi iyileştirebileceğinizi unutmayın” diye konuşan Dr. Öğr. Ü. Kurt Oktay hastaların yaşamını kolaylaştıracak önerilerini şöyle sıraladı:
“İLAÇ TEDAVİNİZİ TAKİP EDİN”
Hastaların semptomlarının hem ilaçsız hem de ilaç temelli tedaviler ile kontrol altına alınabileceğini söyleyen Dr. Öğr. Ü Kurt Oktay, “Böylece yaşam kalitesi önemli ölçüde artırılabilir. Ancak bu noktada hasta uyumu son derece önem taşır. Dolayısıyla doktorunuzun önerdiği ve reçete ettiği ilaçları doğru dozda ve sıklıkta kullanmaya özen gösterin. Ayrıca, ilaçların yan etkileri konusunda dikkatli olunmalı ve olası yan etki durumlarında doktorunuzla iletişime geçmelisiniz” diye konuştu.
“DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN”
“Egzersizin fibromiyalji tedavisinin olmazsa olması olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Ü Kurt Oktay, genellikle fiziksel aktivite düzeyleri azalmış olan hastalarda bu durumun diğer sağlık sorunlarının gelişme riskini arttırabilir” diye konuştu. Düzenli egzersizin semptomları azaltmaya yardımcı olmakla birlikte kalp hastalığı, diyabet ve diğer hastalıkların önlenmesinde de önem taşıdığını hatırlatan Dr. Öğr. Ü Oktay sözlerine şöyle devam etti: “Egzersiz programınızı, ağrı toleransınıza ve fiziksel kondisyonuna uygun olarak belirleyin. Hafif aerobik egzersizler, yüzme ve su içi egzersizler, yürüyüş ve yoga gibi aktiviteler semptomlarınızı azaltmada faydalı olabilir.”
“STRES YÜKÜNÜZÜ AZALTMAYA ÇALIŞIN”
Stresin birçok hastalıkta olduğu gibi fibromiyalji için de önemli bir etken olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Ü Kurt Oktay, “Stres, fibromiyalji semptomlarınızı arttırabilir. Stresle başa çıkmak için yoga, meditasyon veya derin solunum egzersizleri gibi stres azaltıcı teknikleri uygulayabilirsiniz. Her gün az da olsa dinlenmek için kendinize zaman ayırın” diye konuştu.
“İYİ UYKU ALIŞKANLIKLARI GELİŞTİRİN”
Kaliteli uyku fibromiyalji semptomlarının yönetiminin olmazsa olmazlarının başında yer alıyor. Uyku kalitesindeki bozulmaların ağrı, yorgunluk, halsizlik ve diğer semptomların artmasına neden olabileceğine işaret eden Dr. Öğr. Ü Oktay, sabahları daha iyi hissederek uyanmak ve kalite uyku için yapılabilecekleri şöyle sıraladı: “Uyku pozisyonunuzu, uyku ortamınızı ve uyku rutininizi optimize edin. Örneğin, düzenli bir uyku programı uygulamak, uyku ortamını düzenlemek ve yatağı rahat bir hale getirmek, sabahları daha iyi hissetmeye yardımcı olabilir. Akşamları yatmadan önce dinlendirici ılık bir banyo, orta şiddette bir masaj, yoga, germe egzersizleri, sakinleştirici müzik dinlemek, rahatsız eden düşüncelerden uzaklaşmak ve gerginliği azaltmak için meditasyon yapmak, karanlık, sessiz ve uygun oda sıcaklığı uyku kalitenizin artmasına yardımcı olacaktır.”
“SİGARA, ALKOL VE KAFEİNDEN UZAK DURUN”
“Sigara hem vücudun oksijen ihtiyacını azaltır hem de nikotin içeriği ile uyarıcıdır; alkol ise vücutta inflamasyona neden olabilir ve ağrı semptomlarını arttırabilir” diyen Dr. Öğr. Ü. Kurt Oktay, hem fibromiyalji semptomları hem de genel sağlık için sigara ve alkolden uzak durmak gerektiğini söyledi. Bununla birlikte uykuyu bozabilecek kafein alımının da sınırlanmasının yarar sağlayacağını hatırlattı.
“TÜKETTİĞİNİZ GIDALARA DİKKAT EDİN”
Sağlıklı ve dengeli bir beslenme planının fibromiyalji semptomlarının yönetiminde de faydalı olabileceğini belirten Dr. Öğr.Ü. Neslihan Kurt Oktay, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Hastalar hangi besinlerin semptomlar üzerinde etkisi olduğunu takip edebilir. Her öğünden sonra nasıl hissedileceğinizi takip etmeye yardımcı bir yemek günlüğü tutmak, hangi besin türlerini tercih edip etmemeniz gerektiğini belirlemek için etkili bir yöntem olabilir. Genel öneriler; antiinflamatuar gıdalar, omega- 3 yağ asitleri, lifli gıdalar, taze sebze ve meyveler, lifli tam tahıllar, kuruyemişler, balık ve zeytinyağı gibi anti-inflamatuar özelliklere sahip besinleri içeren bir diyet fibromiyalji semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir.”