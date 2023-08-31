Esra Ezmeci'yi çıldırtan 5 soru: 'Eşimle birlikte izlememi önerdiğiniz...'

Kitaplarında verdiği tavsiyelerle bilinen ünlü psikolog Esra Ezmeci, son dönemlerde sosyal medyada da geniş kitlelere hitap ederek popülarite yakalamayı başardı. Kadın takipçilerinden gelen itiraflar ve sorular beyin yakarken "Bu kadar da olmaz yorumları" beraberinde geliyor.