Esra Ezmeci'yi çıldırtan 5 soru: 'Eşimle birlikte izlememi önerdiğiniz...'
Kitaplarında verdiği tavsiyelerle bilinen ve Instagram adresi üzerinden de gelen soru ve itirafları yayınlayan ünlü psikolog Esra Ezmeci'yi çıldırtan 5 soru....
Kitaplarında verdiği tavsiyelerle bilinen ünlü psikolog Esra Ezmeci, son dönemlerde sosyal medyada da geniş kitlelere hitap ederek popülarite yakalamayı başardı. Kadın takipçilerinden gelen itiraflar ve sorular beyin yakarken "Bu kadar da olmaz yorumları" beraberinde geliyor.
FOX ekranlarında yayınlanan 'Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya' programının kaldırılmasından sonra da sosyal medya üzerinden kendisine gelen soru ve itiraflara cevap veren ünlü psikolog Esra Ezmeci, kendisine gelen soru ve itiraflarla şoke etmeye devam ediyor.
Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, yine çok konuşulacak paylaşımlarda bulundu.
Kitaplarında verdiği tavsiyelerle bilinen Ezmeci, son dönemlerde sosyal medyada da geniş kitlelere hitap ederek popülarite yakalamayı başardı. Kadın takipçilerinden gelen itiraflar ve sorular beyin yakarken "Bu kadar da olmaz yorumları" beraberinde geliyor.
İşte o itiraflardan bazıları