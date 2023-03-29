En sağlıklı kan grubu belli oldu: Birçok hastalığa karşı dirençli

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, tansiyon, bulaşıcı hastalıklara yakalanma ihtimali ve kanser riski de dahil olmak üzere birçok hastalığın sebebi kan grupları olabilir.

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En sağlıklı kan grubu belli oldu: Birçok hastalığa karşı dirençli - Resim: 1

Londra Üniversitesi’ne bağlı Royal Holloway Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, birçok hastalığın sebebi kan grupları olabilir. Çalışmada tansiyon, bulaşıcı hastalıklara yakalanma ihtimali ve kanser riski de dahil olmak üzere birçok hastalığın sebebinin kan grupları olabileceği belirtildi.

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En sağlıklı kan grubu belli oldu: Birçok hastalığa karşı dirençli - Resim: 2

AB KAN GRUBU DAHA RİSKLİ

Kan grubunu belirleyen genlerin aynı zamanda CVT adı verilen, beyinde kan pıhtılaşması riski ile de bağlantılı olduğu aktarıldı. 882 kişi üzerinde yapılan çalışmada, AB kan grubuna sahip kişilerin CVT riskinin diğer gruplara göre ortalama 5,6 kat daha fazla olduğu aktarılırken, 0 kan grubuna sahip kişilerin ise yarı yarıya daha az olduğu bildirildi.

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En sağlıklı kan grubu belli oldu: Birçok hastalığa karşı dirençli - Resim: 3

Geçtiğimiz yıllarda ABD’de yapılan bir araştırmada da AB kan grubuna sahip kişilerin kalp rahatsızlığına yakalanma olasılıklarının yüzde 23 daha fazla olduğu, B kan grubuna sahip kişilerin ise 0 grubuna göre yüzde 11 daha fazla olduğu vurgulanmıştı.

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En sağlıklı kan grubu belli oldu: Birçok hastalığa karşı dirençli - Resim: 4

0 KAN GRUBU AZ ETKİLENİYOR

Yapılan başka bir araştırmada, 0 kan grubuna sahip kişilerin hava kirliliği gibi çevresel faktörlere karşı daha dirençli olduğu, bununla birlikte kalp krizi ihtimallerinin de daha düşük olduğunun altı çizilmişti.

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