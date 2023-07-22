Düzenli tüketimde siz bile inanamayacaksınız: Penis boyunu uzatan doğal gıdalar bulundu

Çoğu erkeğin en büyük problemlerinden bir tanesi olan penis boyu olurken, kadınları yeteri tatminliğe ulaştıramama korkusu içlerin kemirilmesine neden olmaktadır. Oysaki sanılanın aksine erkeklerin penis şekli ya da boyunun kadınların orgazm olmasında büyük bir etkisi bulunmamaktadır.