Dünya için tarih verildi: Avrupa, Amerika ve Türkiye için acil önlem çağrısı! 10 milyon insan ölecek

Dünya henüz çok yeni bir zamanda yeni bir salgın atlattı. Ancak araştırmacılar kesinlikle dünyadaki uygulamaların gevşemesini doğru bulmuyor. Çünkü doğa bozulmaya devam ettikçe yeni salgınlar kapımızda olacak. Araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre 2050 yılına kadar ortaya çıkacak yeni bir salgında 10 milyona yakın insan ölebilir.