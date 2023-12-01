Dünya AIDS Günü: Vakalar son 6 yılda 4 kat arttı

“TÜRKİYE’DE AIDS SON 6 YILDA 4 KAT ARTTI, ÖNLEM ALINMAZSA…”

AIDS son 6 yılda 4 kat arttı. En çok 25-35 yaş aralığında görülen AIDS için hemen önlem alınmaz ise 2030 yılına kadar yüzde 113 artacak ve toplam olgu sayısı 75 bin civarına ulaşacak ve bu durum ise halk sağlığını tehdit eden çok büyük bir problem olacaktır. 2021 yılı sonu itibariyle Sağlık Bakanlığı resmi kayıtlarına göre ülkemizde toplam 32 bin 376 kişinin HIV virüsü ile yaşadığı saptanmış durumda. Ancak 2022 yılı istatistikleri yayınlanmadığı için son rakamlar bilinmiyor.