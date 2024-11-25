DSÖ'den Kritik Uyarı: Dünyanın En Ölümcül Bakterileri Açıklandı! İlaçlar Bile Fayda Etmiyor...

Antibiyotiklere karşı dirençli bakteriler, insan sağlığını tehdit eden en büyük sorunlardan biri haline geldi. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, bu direnç nedeniyle milyonlarca insan hayatını kaybediyor. 2019 yılında antibiyotik direncinin doğrudan 1,27 milyon ölüme yol açtığı, dirençle bağlantılı toplam ölümlerin ise yaklaşık 5 milyon olduğu tahmin ediliyor.

Antibiyotiklerin etkisiz kaldığı durumlarda basit enfeksiyonlar ölümcül hale gelebiliyor, ilaç seçenekleri azalıyor, yeni tedavi yöntemleri geliştirilemiyor ve kamu sağlığı üzerinde ağır bir ekonomik ve sosyal yük oluşuyor.