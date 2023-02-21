Deprem sonrası ortaya çıkan stres bozukluğuna dikkat: İşte alınabilecek önlemler

Dr. Ahsen Büyükavşar, "Depremin üstünden bir haftadan çok zaman geçmiş olduğu halde hala tedirginliklerimiz olabilir. Aşırı korku, çaresizlik, dehşete düşme hisleri, şok, duygularınızı hissedememe, tepkisizlik ve ağlayamama, deprem olayını sürekli tekrar yaşıyor gibi hissetme, deprem anlarını tekrar tekrar hatırlayabilir, yaşananlarla ilgili rüyalar ya da gündüz hayalleri görebilir, olay sanki yeniden oluyormuş gibi hissedebilirsiniz.