Deprem sonrası ortaya çıkan stres bozukluğuna dikkat: İşte alınabilecek önlemler
Deprem psikolojik olarak oldukça zorlayıcı etkiler yaratıyor. Uzmanlar deprem sonrası gelişen stres bozukluğuna karşı alınabilecek önlemleri paylaştı.
Deprem sonrasında birçok insan stres bozukluğu yaşıyor. Depremin ruh sağlığını derinden etkilediğini ifade eden Dr. Ahsen Büyükavşar, bu süreçte yapılması gerekenleri paylaştı.
Dr. Ahsen Büyükavşar, "Depremin üstünden bir haftadan çok zaman geçmiş olduğu halde hala tedirginliklerimiz olabilir. Aşırı korku, çaresizlik, dehşete düşme hisleri, şok, duygularınızı hissedememe, tepkisizlik ve ağlayamama, deprem olayını sürekli tekrar yaşıyor gibi hissetme, deprem anlarını tekrar tekrar hatırlayabilir, yaşananlarla ilgili rüyalar ya da gündüz hayalleri görebilir, olay sanki yeniden oluyormuş gibi hissedebilirsiniz.
Deprem olayını hatırlatan yerlerden ya da durumlardan kaçınabilir, olayın tamamını ya da bazı kısımlarını hatırlayamayabilir, depremin olduğu eve giremeyip, insanlardan uzaklaşıp, olayla ilgili konuşmayı istemeyebilirsiniz. Aşırı gerginlik belirtileriniz olabilir. Uykusuzluk, sinirlilik, çabuk öfkelenme, aşırı irkilme, çarpıntı, titreme, nefes almakta zorluk yaşayabilirsiniz.
Geleceğinizin kalmadığı duygusuna kapılabilirsiniz. Yakınlarınızın vefat etmesi ile ilgili olarak kendinizi suçlu hissedebilirsiniz. Deprem akut dönemde korku, endişe oluşturur. Uzun dönemde ise travma sonrası stres bozukluğu oluşumuna neden olabilir" ifadelerini kullandı.