Danimarkalı ilaç üreticisi açıkladı: Zayıflama hapı yolda

Novo Nordisk CEO'su Lars Fruergaard Jorgensen, şirketin deneysel zayıflama hapı amikretinin obezite için sınıfının en iyisi bir tedavi haline gelebileceğini söyledi.

Danimarkalı ilaç üreticisi, daha kullanışlı ve potansiyel olarak daha ucuz haplar da dahil olmak üzere obezite için yeni nesil tedaviler geliştirerek satış rekorları kıran zayıflama ilacı Wegovy'nin başarısından yararlanmak için uğraş veriyor.