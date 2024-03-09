Danimarkalı ilaç üreticisi açıkladı: Zayıflama hapı yolda
12 haftada kiloların yüzde 13'ünü kaybettiren zayıflama hapı için çalışmalar sürüyor.
Novo Nordisk CEO'su Lars Fruergaard Jorgensen, şirketin deneysel zayıflama hapı amikretinin obezite için sınıfının en iyisi bir tedavi haline gelebileceğini söyledi.
Danimarkalı ilaç üreticisi, daha kullanışlı ve potansiyel olarak daha ucuz haplar da dahil olmak üzere obezite için yeni nesil tedaviler geliştirerek satış rekorları kıran zayıflama ilacı Wegovy'nin başarısından yararlanmak için uğraş veriyor.
Jorgensen CNBC'nin "Money Movers" programında, hap kullanan hastaların 12 hafta sonra kilolarının yaklaşık yüzde 13,1'ini kaybettiğini söyledi.
Bu, aynı süre sonunda Wegovy kullananlarda görülen yüzde 6'lık kilo kaybını aşıyor. Bu aynı zamanda zayıflama haplarının potansiyeli konusunda artan heyecana da katkıda bulunuyor.
Gazete Oksijen'in haberine göre; hastalar için kolaylık sağlamasının yanı sıra haplar, kilo verme enjeksiyonlarını rahatsız eden bazı tedarik kısıtlamalarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Wegovy, benzer ilaçlarla birlikte, hastaların zaman içinde önemli ölçüde kilo vermelerine yardımcı olma kabiliyeti nedeniyle geçtiğimiz yıl talepte artış gösterdi ve zaman zaman yok satmaya başladı.
Jorgensen CNBC'ye verdiği demeçte, "Gelecekte obezite karşıtı tedavilerin farklı segmentleri olacağına ve farklı hastaların farklı tercihleri olacağına inanıyoruz" dedi.
Ancak bu haplar yakın zamanda piyasaya çıkmayacak. Şirket, amikretin üzerinde bir orta aşama denemesinin bu yılın ikinci yarısında başlayacağını ve sonuçların 2026'nın başlarında beklendiğini söyledi.