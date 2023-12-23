Damarları tıkıyor, ömrü kısaltıyor: En zararlı besinler ortaya çıktı

İŞLENMİŞ ET

Pastırma, jambon, sucuk, sosis gibi işlenmiş etler, birçok insanın hayatının bir parçasıdır. Fakat New York'taki Columbia Presbiteryen Hastanesi'nden kardiyolog ve tıp profesörü Jennifer Haythe, bu ürünlerden uzak durmanız gerektiğini söylüyor. İşlenmiş et, dayanıklı olması için tuzlanmış, kurutulmuş, fermente edilmiş veya tütsülenmiş ettir. Bu gıdalar pratik olsa da, içinde birçok kimyasal madde bulunur. Sık ve çok yemek, kalp sağlığınıza zarar verir.