Damarları tıkıyor, ömrü kısaltıyor: En zararlı besinler ortaya çıktı

CİPS

New England Tıp Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma, dünyadaki insanların %99,2'sinin her gün 2.000 miligramdan fazla sodyum tükettiğini buldu. (Birçok sağlık kuruluşu günde 1.500 miligramdan fazlasını önermiyor) Günde 2.000 miligramdan fazla sodyum tüketen insanlar, her 10 kalp-damar ölümünden birinden sorumludur. Cipsler de çok fazla sodyum içerir. Cips veya patlamış mısırdan vazgeçemiyorsanız, fırında pişirilmiş cips veya az tuzlu ve az yağlı patlamış mısır yemeyi deneyin.