Çocuklarda baş ağrısı ile birlikte görülen 5 önemli belirtiye dikkat

5 ÖNEMLİ BELİRTİYİ ATLAMAYIN

Çocuklarda baş ağrıları beyin içinde yer kaplayıcı olaylar, beyin kanaması ve hidrosefali gibi ciddi sorunların habercisi olabiliyor. Bu tür tablolara hızla müdahale edilmesi yaşamsal öneme sahip oluyor. Çocuk Nörolojisi Uzmanı Doç. Dr. Hepsen Mine Serin, zaman kaybetmeden hekime başvurulması gereken belirtileri şöyle sıralıyor:

Özellikle hayatındaki ilk ve en şiddetli baş ağrısı olması ya da zaman zaman gelişen baş ağrısının şiddetinde artış ile özelliklerinde değişim yaşanması

Baş ağrısına kusmanın eşlik etmesi

Sabah erken saatlerde gelişmesi veya gece uykudan uyandıracak şiddette olması

Çift görme/bulanık görme gibi ek yakınmaların gelişmesi

Kişilik ve davranış değişikliği olması