Cep telefonunu uzun süre kullananlar dikkat: 'O hastalık sizi de etkileyecek'
İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre cep telefonuyla 30 dakikadan fazla süreden yapılan konuşmalar, yüksek tansiyon riskini artırabiliyor. Araştırmada yer alan bir uzman, kalp sağlığı için cep telefonu görüşmelerinin kısa tutulmasını önerdi.
Günlük hayatımızda kullanmaktan zevk aldığımız cep telefonları, artık yanımızdan ayırmadığımız ve bizim bir parçamız haline gelmiş cihazlardan biri. Özellikle hemen hemen herkeste bulunan akıllı telefonlarla bağımlı kişiler, telefonda konuşmayı da fazlasıyla seviyor. Ancak uzmanlar cep telefonuyla uzun süre konuşmanın yeni bir zararını ortaya koydu.
Çin'deki Güney Tıp Üniversitesi'nden bir ekip, telefon görüşmeleri yapma ve alma ile hipertansiyon olarak da bilinen yüksek tansiyon arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırdı. Araştırmaya göre haftada sadece yarım saat cep telefonuyla konuşmanın daha yüksek tansiyon riskiyle bağlantılı olduğu belirlendi. Günde bir saatini telefonda geçiren düzenli arayanlar, durumu geliştirme riski en yüksek olan kişiler olarak tespit edildi.
Uzmanlar, kan basıncını düşük tutmak ve kalplerimizi sağlıklı tutmak için aramaların minimumda tutulması gerektiği konusunda uyardı. Birleşik Krallık 200.000'den fazla yetişkinin cep telefonu kullanımı hakkında bilgi toplandı.
Sorular arasında kaç yıldır cep telefonu kullandıkları ve haftada kaç saat geçirdikleri yer alıyordu. 12 yıllık bir takipte, cep telefonlarında haftada 30 dakika veya daha fazla konuşan kişilerin, telefon görüşmelerine daha az zaman harcayanlara göre yüksek tansiyon geliştirme olasılığının yüzde 12 daha fazla olduğunu keşfettiler.