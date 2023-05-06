Cep telefonunu uzun süre kullananlar dikkat: 'O hastalık sizi de etkileyecek'

Çin'deki Güney Tıp Üniversitesi'nden bir ekip, telefon görüşmeleri yapma ve alma ile hipertansiyon olarak da bilinen yüksek tansiyon arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırdı. Araştırmaya göre haftada sadece yarım saat cep telefonuyla konuşmanın daha yüksek tansiyon riskiyle bağlantılı olduğu belirlendi. Günde bir saatini telefonda geçiren düzenli arayanlar, durumu geliştirme riski en yüksek olan kişiler olarak tespit edildi.