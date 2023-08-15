Canan Karatay'ın sır kahvaltısı ortaya çıktı: Her sabah bir avuç yiyormuş!
Sağlıklı beslenmeyle ilgili zaman zaman çok dikkat çeken uyarılar yapan ve tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, kahvaltıyla ilgili yanlış yapılan konusunda açıklamada bulundu ve kendi kahvaltısının menüsünü açıkladı.
Canan Karatay kahvaltı öğününün önemini vurguluyor. Canan Karatay yaptığı her açıklamada ekmek tehlikesine dikkat çekiyordu. Bu sefer Karatay'ın kahvaltı menüsünün vazgeçilmezi ise yumurtadan söz etti!
Canan Karatay kahvaltıda börek, tatlı ve şekerlemelerden uzak durulmasını öğütlüyor. Peki Canan Karatay'ın kahvaltı menüsünde neler var? İşte yanıtı..
KARATAY DİYETİ KAHVALTI MENÜSÜ
1 adet haşlanmış yumurta veya menemen veya 2 yumurtalı omlet
1-2 dilim beyaz peynir,
8-10 adet zeytin (üzerine zeytinyağı ve kekik)
1 fincan ceviz içi veya fındık
Haşlanmış yumurta protein zengini. Kas ve beyin gelişimini sağlıyor. Zeytin sindirim sisteminin daha düzgün çalışmasını sağlar. Ceviz enerji verir. Beyin hücrelerini yeniler. Omega 3 yağ asitleri bağışıklığı güçlendirir.