Canan Karatay'ın kahve tavsiyesi artık revaçta: Mekanlarda 300 liraya satılıyor!

Canan Karatay "Kahveye tereyağı koymak her derde deva" deyince "Olur mu öyle şey" diyenler onu eleştiri yağmuruna tutmuştu. Ancak aradan geçen sürede bakış açısı değişti. Mekanlarda ilk sırada tercih ediliyor. İşte tereyağlı kahvenin tarifi...

Canan Karatay
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Canan Karatay'ın kahve tavsiyesi artık revaçta: Mekanlarda 300 liraya satılıyor! - Resim: 1

Dağa çıkarken üşümemek ve enerji toplamak için tereyağlı kahve içen Tibetliler, yeni bir trendin öncüsü oldu.

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Canan Karatay'ın kahve tavsiyesi artık revaçta: Mekanlarda 300 liraya satılıyor! - Resim: 2

Yapılan son araştırmalar da tereyağının kalp-damar hastalıkları, felç ve Tip 2 diyabet riskini azalttığını gösterince tereyağlı kahve moda oldu.

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Canan Karatay'ın kahve tavsiyesi artık revaçta: Mekanlarda 300 liraya satılıyor! - Resim: 3

Bodrum'un en lüks otellerinin birinin menüsünde yer alan ve bardağı 300 liraya satılan tereyağlı kahve büyük ilgi görüyor.

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Canan Karatay'ın kahve tavsiyesi artık revaçta: Mekanlarda 300 liraya satılıyor! - Resim: 4

Bunu gören diğer işletmeciler de bu ilginç lezzeti kendi mekanlarına taşımaya başladı.

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