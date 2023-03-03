Canan Karatay'ın çocuklar için önerisi şaşırttı: 'İstedikleri kadar içebilirler'
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kafein bakımından zengin olan Türk kahvesinin çocuklara faydası olduğunu belirterek açıklamasıyla dikkati çekti.
Prof. Dr. Canan Karatay, gelişim çağındaki çocukların beslenmesi konusunda şaşırtan bir açıklama yaptı.
Medya Tava'nın haberine göre, Türk kahvesinin çocuklara inanılmaz faydaları olduğunu belirten Canan Karatay, bol bol kahve içirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Yetişkinler konusunda bile uzmanlar sınırlı sayıda Türk kahvesi tüketilmesi gerektiğini açıklarken Karatay'ın, "bol bol Türk kahvesi içebilirler" sözleri merak uyandırdı.
Karatay, çocukların Türk kahvesi içmesi gerektiğini, ancak bunu tüketirken dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, şöyle dedi: