Canan Karatay'ın çocuklar için önerisi şaşırttı: 'İstedikleri kadar içebilirler'

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kafein bakımından zengin olan Türk kahvesinin çocuklara faydası olduğunu belirterek açıklamasıyla dikkati çekti.

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Canan Karatay'ın çocuklar için önerisi şaşırttı: 'İstedikleri kadar içebilirler' - Resim: 1

Prof. Dr. Canan Karatay, gelişim çağındaki çocukların beslenmesi konusunda şaşırtan bir açıklama yaptı. 

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Canan Karatay'ın çocuklar için önerisi şaşırttı: 'İstedikleri kadar içebilirler' - Resim: 2

Medya Tava'nın haberine göre, Türk kahvesinin çocuklara inanılmaz faydaları olduğunu belirten Canan Karatay, bol bol kahve içirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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Canan Karatay'ın çocuklar için önerisi şaşırttı: 'İstedikleri kadar içebilirler' - Resim: 3

Yetişkinler konusunda bile uzmanlar sınırlı sayıda Türk kahvesi tüketilmesi gerektiğini açıklarken Karatay'ın, "bol bol Türk kahvesi içebilirler" sözleri merak uyandırdı.

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Canan Karatay'ın çocuklar için önerisi şaşırttı: 'İstedikleri kadar içebilirler' - Resim: 4

Karatay, çocukların Türk kahvesi içmesi gerektiğini, ancak bunu tüketirken dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

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