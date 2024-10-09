Canan Karatay'dan Korkutan Uyarı! Bunu Sakın İçmeyin, Zararı Çok Büyük...
Tıp dünyasında ve sosyal medyada tartışma konusu olan Prof. Dr. Canan Karatay, enerji içeceklerinin çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorunlarına yol açtığına dair önemli uyarılarda bulundu. Karatay, yaklaşan kış mevsimi öncesinde sağlıklı beslenme önerilerini de paylaştı.
Kaynak: Sözcü
Prof. Dr. Karatay, şeker, gaz ve asit bazlı içeceklerin çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorunlarına neden olduğunu belirtti. Özellikle son yıllarda popüler hale gelen enerji içeceklerinin, içerdikleri yüksek mısır şurubu şekeri ile bağışıklık sistemini zayıflattığını vurguladı.
Bu durumun vücudu enfeksiyonlara karşı savunmasız hale getirdiğini ifade eden Karatay, sık sık enerji içeceği tüketen bireylerde beyin fonksiyonlarında olumsuz değişikliklerin gözlemlendiğini aktardı.
KÜÇÜK ANLIK FAYDA, BÜYÜK ZARAR
Sözcü'de yer alan habere göre, gün içerisinde yorgunluk hissiyle mücadele edenlerin akşam saatlerinde enerji içeceklerine yöneldiğini belirten Karatay, bu içeceklerin kısa süreli olumlu etki yarattığını ancak sonrasında ani enerji düşüşlerine yol açtığını açıkladı. Bu durumun, insanların sürekli yüksek enerjiye ulaşmak amacıyla enerji içeceklerine bağımlı hale gelmesine neden olduğunu söyledi.
KALP VE KARACİĞER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Washington Üniversitesi'nin 2014 yılında gerçekleştirdiği bir araştırmanın, Karatay'ın enerji içecekleriyle ilgili olumsuz görüşlerini desteklediğini belirten uzman, enerji içeceklerinin kalp ve karaciğer sağlığı üzerinde yıpratıcı etkileri olduğunu kaydetti. Sindirim sistemini olumsuz etkileyen bu içecekler, vücut direncini düşürmekle kalmayıp, alkole benzer bir etki yaratarak karaciğerin yağlanmasına neden olmaktadır.
KÜLTÜREL YEMEKLERİ TERCİH EDİN!
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sağlıklı beslenme önerilerini de paylaşan Karatay, "Bol bol tereyağı ve zeytinyağı tüketmeliyiz. Beynimiz yağlarla çalışır. Okullar başlıyor ve çocuklarımızın evde yapılmış yoğurt tüketmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.
İşte araştırmaya göre sık sık enerji içeceği tüketmenin zararları...
- Yüksek kafein içeriği nedeniyle aşırı tüketim kafein zehirlenmesine yol açabilir.
- İçeriğindeki fazla kafein, bağımlılıklara ve vücut dengesinin bozulmasına neden olabilir.
- Aşırı şeker içeriği nedeniyle vücudun aşırı su kaybı yaşamasına yol açabilir.
- Hamilelikte tüketilen enerji içecekleri aşırı kafein nedeniyle düşük yapılmasına sebep olabilir.
- İçeriğindeki maddeler kalp hastalıklarını tetikleyerek beklenmedik kalp krizlerine yol açabilir.
- Alkol veya ilaç ile birlikte tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.
- Alkolle birlikte tüketildiğinde alkol zehirlenmesine yol açabilir.
- Özellikle orta yaş ve üstü bireylerde ani kalp krizlerine neden olabilir.
- Yüksek kafein içeriği kalp ve damar hastalıklarına yol açabilir.
- Şeker ve yapay tatlandırıcılar metabolik hastalıklara katkıda bulunabilir.
- Yüksek B vitamini alımı sinirlilik, huzursuzluk ve uyku bozukluklarına sebep olabilir.
- Yüksek dozda taurin, ginseng, guarana böbrek yetmezliği ve kalp rahatsızlıklarına yol açabilir.