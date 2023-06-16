Canan Karatay yorgunluğu alıp götüren sırrı açıkladı: Sabah akşam içmeniz yeterli

Vücutta doping etkisi veren gıdayı açıklayan Canan Karatay, bu formüle uyanların hayatta çok daha enerji sahibi olabileceğini açıkladı. Bilhassa gün içerisinde çok daha enerjisiz hissedenler için son derece pratik bir yöntem bulundu. İşte Canan Karatay'ın enerji depolamanıza katkı sağlayacak o mucizevi yöntemi...