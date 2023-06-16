Canan Karatay yorgunluğu alıp götüren sırrı açıkladı: Sabah akşam içmeniz yeterli
Vücuda enerji depolamaya yardımcı olan formülü Canan Karatay açıkladı. Bu gıdayı tüketenler hayatta çok daha enerjik olabilecek. İşte vücuda enerji depolamanıza katkı sağlayacak o formül...
Ezber bozan açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay yine oldukça ses getirecek açıklamalarda bulundu. Günlük olarak enerjinin iki katına çıkmasına yardımcı olacak formülü açıkladı.
Vücutta doping etkisi veren gıdayı açıklayan Canan Karatay, bu formüle uyanların hayatta çok daha enerji sahibi olabileceğini açıkladı. Bilhassa gün içerisinde çok daha enerjisiz hissedenler için son derece pratik bir yöntem bulundu. İşte Canan Karatay'ın enerji depolamanıza katkı sağlayacak o mucizevi yöntemi...
Canan Karatay'ın yorgunluğun yok olması ve kişinin gün içerisinde kendini çok daha iyi hissedebilmesi için gerekli gördüğü gıdaların başında şüphesiz tereyağı gelmektedir.
Yorgunluğun yok olmasını sağlayan ve kişinin daha aktif bir yaşam sürmesini sağlayan tereyağının gün içerisinde tüketilmesi gerektiğini dile getiren Karatay, şu sözleri söyledi: