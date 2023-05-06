Canan Karatay yıllar önce uyarmıştı: Bir kez daha haklı çıktı
Prof. Dr. Canan Karatay, tartışma yaratan açıklamalarıyla yıllardır gündemden düşmüyor. Yaptığı uyarı ve tavsiyeler hayat kurtaracak nitelikte. Yıllar önce yaptığı bir uyarıyı ise şimdi uzmanla doğruladı, yapmayanlar için kritik sağlık sorunları baş gösterebilir. İşte o uyarı...
Prof. Dr. Canan Karatay, gündemden düşmeyen bomba beslenme uyarılarıyla bir kez daha adından söz e4ttirdi. Yıllar önce yaptığı bir tavsiye yine ve yine haklı çıktı.
Canan Karatay yaptığı bir açıklamada ekmek yerine ceviz tüketilmesini önermişti. Karatay yine haklı çıktı..
Prof. Dr. Canan Karatay’ın ekmek yerine Maraş cevizi tüketimini önermesi yaptı. Ceviz, fındık, fıstık, badem gibi kuruyemişler, bol miktarda sağlıklı yağ içerir. Bu sağlıklı yağlar, karbonhidrata göre insülin seviyelerini fazla yükseltmediği için, ani gelen açlık krizleri de önlenmiş olur.
Profesör, kilo vermek daha doğrusu vücut yağlarından kurtulmak isteyenlere, kalp hastalarına, tansiyon problemi olanlara ve felç hastalarına ekmek yemeyi bırakmalarını öneriyor.
CANAN KARATAY BİR KEZ DAHA HAKLI ÇIKTI
İngiltere'de yapılan bir araştırmada cevizin faydalarına yer verildi. Life724.com adlı sitedeki içerikte; Cevizin faydaları sıralandı ve Canan Karatay bir kez daha haklı çıktı.