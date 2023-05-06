Canan Karatay yıllar önce uyarmıştı: Bir kez daha haklı çıktı

Prof. Dr. Canan Karatay, gündemden düşmeyen bomba beslenme uyarılarıyla bir kez daha adından söz e4ttirdi. Yıllar önce yaptığı bir tavsiye yine ve yine haklı çıktı.

Canan Karatay yaptığı bir açıklamada ekmek yerine ceviz tüketilmesini önermişti. Karatay yine haklı çıktı..