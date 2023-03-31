Canan Karatay uyardı: Ramazan pidesini böyle tüketin!
Ramazan ayının gelmesiyle beraber iftar ve sahurda beslenirken dikkat edilmesi gereken noktalar araştırılmaya başlandı. Prof. Dr. Canan Karatay, ramazan ayına özel tavsiyelerde bulunurken ramazan pidesi hakkında şaşırtan uyarıları nedenleriyle birlikte açıkladı.
İftarda ve sahurda ramazan pidesinin tüketimine onay veren Prof. Dr. Canan Karatay, detayları açıkladı. Karatay, ramazan pidesi hakkında çok önemli bir noktaya dikkat çekerek uyarıda bulundu. Canan Karatay, ramazanda tüketilebilecek besinlerden de bahsetti.
RAMAZAN PİDESİNİ BU ŞEKİLDE TÜKETİN
Ramazan ayına özel uyarılarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, ramazan pidesinin tüketilmesine onay verdi ancak bazı detaylara dikkat çekti.
Prof. Dr. Canan Karatay, pidenin tam buğday unundan yapılması gerektiğini vurgularken, Pidenin iç kısmının daha fazla tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Nedenlerini de tek tek açıklayan Karatay, pidenin iç kısımlarını tüketmenin daha yararlı olmasının sebebini bağırsakların yumuşak olan yeri daha iyi enzimlemesi olarak açıkladı. Ayrıca tam buğday sayesinde bağırsakların ihtiyacı olan lif sağlanmış olacak. Bu da oruç süresinde duran bağırsakların daha sağlıklı çalışmasını sağlayacak.