Canan Karatay uyardı: Ramazan pidesini böyle tüketin!

Nedenlerini de tek tek açıklayan Karatay, pidenin iç kısımlarını tüketmenin daha yararlı olmasının sebebini bağırsakların yumuşak olan yeri daha iyi enzimlemesi olarak açıkladı. Ayrıca tam buğday sayesinde bağırsakların ihtiyacı olan lif sağlanmış olacak. Bu da oruç süresinde duran bağırsakların daha sağlıklı çalışmasını sağlayacak.