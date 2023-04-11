Canan Karatay uyardı: İftarla sahur arasında bu karışımı için
Ramazan ayında gün boyunca dinç ve sağlıklı kalabilmek adına iftarda ve sahurda tüketilen yiyeceklere dikkat etmek gerekiyor. Ramazanda sağlıklı beslenme ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, önemli uyarılarda bulundu.
Ramazan ayında iftarda ve sahurda yenilen yiyecekler hazımsızlığa neden olabiliyor. Gözden kaçan ufak hatalar sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Prof. Dr. Canan Karatay yaptığı bilgilendirici açıklamalarda ramazana ayı boyunca doğru beslenmenin yollarını paylaştı.
Canan Karatay, özellikle reflü, kabızlık veya hazımsızlık gibi sindirim sistemi sorunlarının da sık görülmesini engellemek için bazı püf noktaları konusunda paylaştı.
İftar ve sahur arasında tüketilebilecek içeceklerden biri olarak suya karıştırılan "sodyum bikarbonatın" oldukça faydalı olabileceğini dile getirdi.
Halk arasında İngiliz karbonatı olarak da bilinen bu karbonat, vücuttaki etkileri ile rahatlatıcı bir yapıya sahip.