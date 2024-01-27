Canan Karatay, 'İnsan sağlığı için tam bir zehir' deyip uyardı: 'O içecek bağışıklığı yok ediyor!'

Kısa süreli enerji verir ancak sonra insanı bitap düşürür. Birkaç saatliğine verdiği o sahte, geçici mutluluk ve enerji insanları bağımlı hale getirir." dedi.

Enerji içeceğinin kalp sağlığına da tehlikeye attığını belirten Karatay, "Kalbe çok ciddi zararları var. Alkol gibi, hatta ondan daha hızlı bir şekilde karaciğerin yağlanmasına sebep olur.