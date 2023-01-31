Canan Karatay, herkesin mutfağında bulunan o gıdaya karşı uyardı: Kesinlikle uzak durun

Gündeme pek çok kez önerdiği gıdalarla damga vuran Karatay, o gıdalara bir yenisini daha ekledi. Tüketildiği anda vücutta büyük bir zehre dönüştüğünü açıklayan Karatay, o gıdanın kesinlikle tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekti.