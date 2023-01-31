Canan Karatay, herkesin mutfağında bulunan o gıdaya karşı uyardı: Kesinlikle uzak durun

Canan Karatay, herkesin mutfağında bulunan ve herkesin tükettiği o gıda maddesine karşı uyardı: Kesinlikle uzak durun.

Canan Karatay, herkesin mutfağında bulunan o gıdaya karşı uyardı: Kesinlikle uzak durun - Resim: 1

Prof. Dr. Canan Karatay herkesin mutfağında bulunan beyaz şekerle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

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Canan Karatay, herkesin mutfağında bulunan o gıdaya karşı uyardı: Kesinlikle uzak durun - Resim: 2

Gündeme pek çok kez önerdiği gıdalarla damga vuran Karatay, o gıdalara bir yenisini daha ekledi. Tüketildiği anda vücutta büyük bir zehre dönüştüğünü açıklayan Karatay, o gıdanın kesinlikle tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

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Canan Karatay, herkesin mutfağında bulunan o gıdaya karşı uyardı: Kesinlikle uzak durun - Resim: 3

Prof Dr. Canan Karatay, beyaz şekerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini ifade etti.

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Canan Karatay, herkesin mutfağında bulunan o gıdaya karşı uyardı: Kesinlikle uzak durun - Resim: 4

Şekerin, kanserli hücreleri beslediğini dile getiren Karatay, kanserden korunmak için şekerden uzak durulmasını önerdi. Karatay, şekerin insan hayatındaki zararlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: 

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