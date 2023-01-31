Canan Karatay, herkesin mutfağında bulunan o gıdaya karşı uyardı: Kesinlikle uzak durun
Canan Karatay, herkesin mutfağında bulunan ve herkesin tükettiği o gıda maddesine karşı uyardı: Kesinlikle uzak durun.
Prof. Dr. Canan Karatay herkesin mutfağında bulunan beyaz şekerle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
Gündeme pek çok kez önerdiği gıdalarla damga vuran Karatay, o gıdalara bir yenisini daha ekledi. Tüketildiği anda vücutta büyük bir zehre dönüştüğünü açıklayan Karatay, o gıdanın kesinlikle tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekti.
Prof Dr. Canan Karatay, beyaz şekerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini ifade etti.
Şekerin, kanserli hücreleri beslediğini dile getiren Karatay, kanserden korunmak için şekerden uzak durulmasını önerdi. Karatay, şekerin insan hayatındaki zararlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: