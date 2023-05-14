Canan Karatay haklı çıktı: Zararlı değil yararlıymış

"TERAYAĞLI ÇAY" İÇİN DEMİŞTİ

Bu durum, konuk olduğu bir programda "Bana 'Çayı şeker koymadan nasıl içelim?' diye soruyorlar. Ben de 'Tereyağı koyun' diyorum." ifadelerini kullanan Prof. Dr. Canan Karatay'ı akıllara getirdi.