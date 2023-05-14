Canan Karatay haklı çıktı: Zararlı değil yararlıymış
Yıllardır zararlı olarak ifade edildiği için tüketmekten kaçındığımız bir gıda ürününün daha mucizevi etkileri ortaya çıktı. Prof. Dr. Canan Karatay'ın daha önce birçok kez faydalarını açıkladığı o besin meğer hastalıklara yakalanma riskini en aza indirgiyormuş.
Canan Karatay'ın konuk olduğu canlı yayınlarda birçok kez faydalarına dikkat çektiği tereyağının mucizevi etkileri saymakla bitmiyor. Beynin yağlarla çalıştığını ifade eden Prof. Dr. Canan Karatay hakiki köy tereyağını tüketmeyi tavsiye etmişti. Kolesterol ve yağlanma nedeniyle fazla tüketmekten kaçınılan tereyağı meğer şifa deposuymuş.
CANAN KARATAY BİR KEZ DAHA HAKLI ÇIKTI
ABD merkezli bir araştırma 15 ülkede yapıldı. Analize göre tereyağı kalp ve damar hastalıkları ile felce yol açmıyor. Öte yandan günde 1 yemek kaşığı tereyağı, Tip 2 diyabet riskini de azaltıyor.
Canan Karatay'ın her fırsatta dile getirdiği tereyağının doğru miktarda ve şartlarda tüketilirse çoğu hastalığa yakalanma riskini azalttığı ortaya çıktı.
"TERAYAĞLI ÇAY" İÇİN DEMİŞTİ
Bu durum, konuk olduğu bir programda "Bana 'Çayı şeker koymadan nasıl içelim?' diye soruyorlar. Ben de 'Tereyağı koyun' diyorum." ifadelerini kullanan Prof. Dr. Canan Karatay'ı akıllara getirdi.