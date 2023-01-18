Canan Karatay 'aman dikkat' diyerek uyardı: Suyu sakın böyle içmeyin
Verdiği beslenme tavsiyeleri ile dikkat çeken İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'dan çok konuşulacak bir reçete geldi. 'Suyu asla böyle içmeyin' diyerek uyaran Canan Karatay çok önemli açıklamalarda bulundu.
"Gerçek Tıbbın 10 Şifresi" adlı söyleşide konuşan Canan Karatay, ezber bozan reçeteleri ile gündeme geldi. Her zaman dikkat çektiği gibi karbonhidratlardan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Canan Karatay, tükettiğimiz suyla ilgili de önemli bilgiler verdi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta 'Suyu asla böyle içmeyin' diyen Karatay, bugüne kadar yanlış yaptığımız şeyleri açıkladı. Vücudun düzenli olarak çalışabilmesi için yeteri kadar su alması gerektiğini belirten Canan Karatay, "İçi mineral dolu tuzlu su tüm hücrelerimize yararlı" diyerek şunları söyledi:
"Sağlıklı olmak için suyun yanında vücuda yeterli hayvansal yağ, protein gidecek. O zaman hastalanmıyoruz. Hastalanmış olsak bile yavaş yavaş hastalıklarımızdan kurtuluyoruz. Yeterli miktarda su için ama bu su sağlıklı su olmalı. Sağlıklı su dediğimiz bildiğiniz alınan şişedeki su değil. Nedir o, yüzde 60 ila 80 arasındaki tuzlu su. Bu oran da yaşa göre değişir. Saf su değil, tuzlu su için."
Saf su yerine tuzlu su tüketilmesinin gerektiğini vurgulayan Canan Karatay, "İçi tuz dolu olacak. Dengeli, içi minerallerle dolu su için çünkü bu, vücutta tüm işlevleri görecek. Göz görecek, sinir sistemini rahatlatacak. Aklınıza ne gelirse. İçi mineral dolu tuzlu su olması tüm hücrelerimize yararlı.