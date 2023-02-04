Canan Karatay açıkladı: Limonlu suyun sırrı ortaya çıktı
Canan Karatay'dan ezber bozacak limonlu su çıkışı geldi. Canan Karatay, limonlu suyun sırrını açıkladı.
Limonlu suyun, sindirimi iyileştirmek ve enerjiyi yükseltmek gibi çeşitli yararları olduğu biliniyor. Bu içeceğin kilo vermeye de yardımcı olduğu söyleniyor. Peki gerçekten böyle bir etkisi var mı?
Limonlu suyun faydaları arasında tok tutucu özelliği de vardır. Limonlu su tansiyon problemi için de çözüme ulaşmada destekleyicidir. Pektin liflere sahip limon, gün boyunca tokluk hissi verir. Böylece zayıflamada size kolaylık sağlar.
Limon suyunun içerdiği asitler nedeniyle böbrek taşlarını önlemede etkili olabileceğini gösteriyor.
Türk hekim, kalp ve iç hastalıkları profesörü olarak bilinen Canan Karatay alternatif tıp bilgisi ile hafızalara kazındı. Türkiye'nin önde gelen isimlerinden olan Karatay'ın o açıklaması.