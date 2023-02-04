Canan Karatay açıkladı: Limonlu suyun sırrı ortaya çıktı

Canan Karatay'dan ezber bozacak limonlu su çıkışı geldi. Canan Karatay, limonlu suyun sırrını açıkladı.

Canan Karatay açıkladı: Limonlu suyun sırrı ortaya çıktı - Resim: 1

Limonlu suyun, sindirimi iyileştirmek ve enerjiyi yükseltmek gibi çeşitli yararları olduğu biliniyor. Bu içeceğin kilo vermeye de yardımcı olduğu söyleniyor. Peki gerçekten böyle bir etkisi var mı?

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Canan Karatay açıkladı: Limonlu suyun sırrı ortaya çıktı - Resim: 2

Limonlu suyun faydaları arasında tok tutucu özelliği de vardır. Limonlu su tansiyon problemi için de çözüme ulaşmada destekleyicidir. Pektin liflere sahip limon, gün boyunca tokluk hissi verir. Böylece zayıflamada size kolaylık sağlar.

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Canan Karatay açıkladı: Limonlu suyun sırrı ortaya çıktı - Resim: 3

Limon suyunun içerdiği asitler nedeniyle böbrek taşlarını önlemede etkili olabileceğini gösteriyor. 

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Canan Karatay açıkladı: Limonlu suyun sırrı ortaya çıktı - Resim: 4

Türk hekim, kalp ve iç hastalıkları profesörü olarak bilinen Canan Karatay alternatif tıp bilgisi ile hafızalara kazındı. Türkiye'nin önde gelen isimlerinden olan Karatay'ın o açıklaması.

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