Bütün gün oturmak bu hastalıklara davetiye çıkarıyor!
Akademik tıp dergisi Annals of Internal Medicine'de yapılan bir inceleme, ne kadar egzersiz yaparsanız yapın, uzun süre hareketsiz kalmanın sağlık sorunlarına neden olduğunu bildirdi
Aşırı oturma veya hareketsiz bir yaşam tarzı maalesef kültürümüzde norm haline geldi.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, fiziksel hareketsizlik aslında dünya çapında yetişkinler arasında dördüncü önde gelen ölüm risk faktörüdür.
Annals of Internal Medicine raporunda, uzun süre oturmanın vücudumuzda haftada birkaç kez egzersiz yaparak geri alınamayacak değişikliklere neden olduğu bulundu.
Aşırı oturma, kalp hastalığı, kanser ve zayıf kemik yoğunluğu riskinin artmasına neden olur.