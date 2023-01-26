Bu kulak şekline çok dikkat edin: Kalp krizi riskinin erken belirtisi olduğu ortaya çıktı
Vücutta meydana gelen çeşitli değişimler, bazı hastalıkların belirtisi olabiliyorken, kulak şeklinize önem vermeniz son derece önemlidir. Bu kulak şeklinin bulunması, kişi de kalp krizi riskinin oluşabileceğini belirtiyor...
Zamanla vücutta meydana gelen çeşitli değişiklikler bir takım hastalıkların habercisi olabilmektedir. Genellikle, insanlar tarafından pek fazla fark edilmeyen bu durum ve beraberinde gelen kontrolsüzlük erken teşhislerin büyük ölçüde önüne geçmektedir.
Zaman içerisinde kulakta meydana gelen çeşitli değişimler kalp krizi riskinin oluşabilme ihtimalini büyük ölçüde onaylarken, kulağınızda meydana gelen bu değişimleri iyi gözlemlemeniz gerekmektedir. İşte kalp sağlığının tehlikede olduğunu gösteren o değişimler ve anlamları...
Kalp hastalıkları son dönemlerde pek çok kişide var olan ve sinsice yayılan hastalıklardan bir haline gelmiştir. Kalp hastalıklarının kişide bulunduğunu gösteren belli başlı belirtileri bulunmaktadır.
Bu belirtilerin başında kulak şekli gelirken, kulak memesinin yüzeyinde çeşitli derinlikteki kırışıklıkların meydana gelmesi koroner arter hastalığının olabileceğinin göstergelerinden bir tanesidir.