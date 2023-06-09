Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat: Açıklama yapıldı

AB KAN GRUBUNUN DEMANS RİSKİNİ ARTIRMA POTANSİYELİ: BİR ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI

Son yıllarda, demans riskini ortaya çıkarmak için yapılan araştırmalar sonucunda, AB kan grubuna sahip kişilerin, diğer kan gruplarına sahip kişilere göre bunamaya yol açabilecek düşünme ve hafıza sorunları geliştirme olasılığının %82 daha fazla olduğu ortaya çıktı. Bu önemli bir bulgu olarak karşımıza çıkıyor.