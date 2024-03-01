Bu belirtiye dikkat: Kanser ya da KOAH'ın habercisi olabilir!

Bu kış influenza, adenovirüs, RSV derken birçok virüsün neredeyse ara vermeden hastalıklara neden olduğunu dolayısıyla hastalarda uzayan, inatçı öksürüğe de yol açtığını ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Yılmaz, “Geçmeyen öksürükler kimi zaman yalnızca bir gribal enfeksiyonun uzamasına bağlı olabilirken kimi zaman KOAH veya kanser gibi önemli hastalıkların habercisi de olabildiğinden tedbiri elden bırakmamakta fayda bulunuyor” dedi.