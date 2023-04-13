Bu belirtilere dikkat: Akciğerde sıvı birikmesinin işareti olabilir

Bazı hastalıkların sonucunda akciğerlerde biriken sıvı birçok hava kesesinde toplanarak nefes almayı zorlaştırabiliyor. Akciğerde sıvı birikmesinin zamanında tedavi edilmesi ise hastaların sağlığı için büyük önem taşıyor.

Sağlık Bakanlığı sağlık
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Bu belirtilere dikkat: Akciğerde sıvı birikmesinin işareti olabilir - Resim: 1

 Plevral efüzyon olarak adlandırılan akciğerlerde sıvı birikmesi, çoğu zaman kalp problemlerinden kaynaklanıyor ancak akciğerde sıvı farklı nedenlerle de gelişebiliyor. Bu tablonun vakit kaybedilmeden tedavi edilmesi hayati önem taşıyor. Prof. Dr. Abdullah Erdoğan, akciğerlerde sıvı birikmesi hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı. 

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Bu belirtilere dikkat: Akciğerde sıvı birikmesinin işareti olabilir - Resim: 2

SIVI AKCİĞERİN ÇALIŞMASINI ENGELLİYOR 

Akciğerin dışında göğüs kafesinin içinde plevral aralık diye adlandırılan bölgede sıvı birikmesine plevral efüzyon ya da plevral sıvı denir. Plevral sıvı akciğere yaptığı basıyla akciğerin çalışmasını bloke eder ve bazı rahatsızlıklara neden olur. Akciğerde sıvı birikmesinin diğer adı akciğer ödemidir. Akciğer ödemi akciğerin içinde havalanmayı sağlayan alveoler denilen akciğer keseciklerinde sıvı birikmesidir. 

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Bu belirtilere dikkat: Akciğerde sıvı birikmesinin işareti olabilir - Resim: 3

AKCİĞERDE SIVI BİRİKMESİNE NEDEN OLAN ETKENLER: 

Plevral efüzyon sıvı akciğeri sıkıştırdığı ve çalışma alanı bırakmadığı için şikayet oluşturur. Plevral efüzyon yani akciğerde sıvı birikmesinin pek çok sebebi vardır. Bir kısmı akciğerin kendisine ait sebeplerken diğer bir kısmı da akciğer dışında başka hastalıklardan kaynaklanır. 

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Bu belirtilere dikkat: Akciğerde sıvı birikmesinin işareti olabilir - Resim: 4

Zatürre

Akciğer kanseri

Akciğer apsesi

İnterstisyel akciğer hastalığı 

Kalp yetmezliği 

Romatizmal hastalıklar

Metabolizma bozukluğu

Böbrek yetmezliği
 

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