Bu belirtilere dikkat: Akciğerde sıvı birikmesinin işareti olabilir

AKCİĞERDE SIVI BİRİKMESİNE NEDEN OLAN ETKENLER:

Plevral efüzyon sıvı akciğeri sıkıştırdığı ve çalışma alanı bırakmadığı için şikayet oluşturur. Plevral efüzyon yani akciğerde sıvı birikmesinin pek çok sebebi vardır. Bir kısmı akciğerin kendisine ait sebeplerken diğer bir kısmı da akciğer dışında başka hastalıklardan kaynaklanır.