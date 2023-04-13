Bu belirtilere dikkat: Akciğerde sıvı birikmesinin işareti olabilir
Bazı hastalıkların sonucunda akciğerlerde biriken sıvı birçok hava kesesinde toplanarak nefes almayı zorlaştırabiliyor. Akciğerde sıvı birikmesinin zamanında tedavi edilmesi ise hastaların sağlığı için büyük önem taşıyor.
Plevral efüzyon olarak adlandırılan akciğerlerde sıvı birikmesi, çoğu zaman kalp problemlerinden kaynaklanıyor ancak akciğerde sıvı farklı nedenlerle de gelişebiliyor. Bu tablonun vakit kaybedilmeden tedavi edilmesi hayati önem taşıyor. Prof. Dr. Abdullah Erdoğan, akciğerlerde sıvı birikmesi hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.
SIVI AKCİĞERİN ÇALIŞMASINI ENGELLİYOR
Akciğerin dışında göğüs kafesinin içinde plevral aralık diye adlandırılan bölgede sıvı birikmesine plevral efüzyon ya da plevral sıvı denir. Plevral sıvı akciğere yaptığı basıyla akciğerin çalışmasını bloke eder ve bazı rahatsızlıklara neden olur. Akciğerde sıvı birikmesinin diğer adı akciğer ödemidir. Akciğer ödemi akciğerin içinde havalanmayı sağlayan alveoler denilen akciğer keseciklerinde sıvı birikmesidir.
AKCİĞERDE SIVI BİRİKMESİNE NEDEN OLAN ETKENLER:
Plevral efüzyon sıvı akciğeri sıkıştırdığı ve çalışma alanı bırakmadığı için şikayet oluşturur. Plevral efüzyon yani akciğerde sıvı birikmesinin pek çok sebebi vardır. Bir kısmı akciğerin kendisine ait sebeplerken diğer bir kısmı da akciğer dışında başka hastalıklardan kaynaklanır.
Zatürre
Akciğer kanseri
Akciğer apsesi
İnterstisyel akciğer hastalığı
Kalp yetmezliği
Romatizmal hastalıklar
Metabolizma bozukluğu
Böbrek yetmezliği