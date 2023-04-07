Bu belirtiler parkinson habercisi olabilir: İşte hastaların hayatını kolaylaştıracak ipuçları
İleri yaşlarda en sık görülen hastalıklar arasında yer alan parkinson gündelik yaşamı da olumsuz etkiliyor. Uzm. Dr. Özlem Çakır Parkinson hastalığının belirtileri ve ihmal edilmemesi gereken hareket değişimleri hakkında bilgi verdi.
Parkinson hastalığı hakkında dikkat edilmesi ve bilinmesi gerekenleri anlatan Uzm. Dr. Özlem Çakır, “Hareket bozukluğu hastalıklarından en çok bilineni parkinson hastalığıdır. Parkinson hastalığı, dopamin üreten beyin hücrelerinin kaybı sonucu ortaya çıkar. Dopamin, hareketlerimizin düzenli ve doğru çalışması için gereklidir. Parkinson hastalığı, genellikle erkeklerde daha sık görülür. Yavaş ilerleyen bir hareket bozukluğudur. Hastalık genellikle 60 yaşında başlar. Hastalığın nedeni tam olarak bilinmemektedir. Bazı kimyasal maddelerin ve genetik faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir” dedi.
"PARKİNSON ÖLÜMCÜL BİR HASTALIK DEĞİL"
Uzm. Dr. Çakır, “Parkinson hastalığının tanısı iyi bir nörolojik muayene ile klinik olarak konulur. Parkinson hastalığında ilaç tedavisi uygulanır. Ölümcül bir hastalık değildir. Bu konuda ilaçların tam saatinde alınması çok önemlidir. İlaç tedavisinin yanı sıra düzenli egzersiz çok önemlidir” diye konuştu.
PARKİNSON HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Sıklıkla ellerde titreme ile başlar. Bununla birlikte;
Hareketlerde yavaşlama,
Yüzde donukluk,
Yürürken kol salınımında azalma,
Ufak adımlarla yürüme,
Konuşmada yavaşlama,
Ağızdan salya akması,
Yazıları küçülmüş olarak görmek,
Koku duyusunda azalma,
Uyku problemleri görülür.