Bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor: Anksiyetenin doğal ilacı

İlk bakışta maydanoza benzeyen özellikle Asya, Meksika ve Orta Doğu mutfaklarında çok fazla kullanılan kişniş, yemeklerin lezzetini artırdığı gibi iyi bir lipit kaynağı olarak da biliniyor. İçeriğindeki A, K ve C vitamini sayesinde sağlığa sınırsız fayda sağlar.