Bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor: Anksiyetenin doğal ilacı
Vücudun toksinlerden arınmasına ve sağlıklı hücrelerin çoğalmasına yardımcı olan kişniş baharatını kullanan psikoloğa gitmiş gibi oluyor. Kişnişin faydaları saymakla bitmiyor.
İlk bakışta maydanoza benzeyen özellikle Asya, Meksika ve Orta Doğu mutfaklarında çok fazla kullanılan kişniş, yemeklerin lezzetini artırdığı gibi iyi bir lipit kaynağı olarak da biliniyor. İçeriğindeki A, K ve C vitamini sayesinde sağlığa sınırsız fayda sağlar.
KİŞNİŞİN FAYDALARI
VÜCUDA ZARAR VEREN AĞIR METALLERİ UZAKLAŞTIRIR
Kişniş, vücuttaki ağır metallerin vücuttan atılmasında yardımcı olur. Birçok kişi farkında olmadan ağır metallere maruz kalmaktadır. Zaman geçtikçe toksin olarak vücutta birikerek, sağlığa zarar verebilir. Vücudun canlanmasını sağlayan şifalı bitkiler arasında yer alan kişniş, biyokimyasal besinler arasında etkili bir profile sahip olmaktadır.
RUH SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR
Kişniş, içeriğindeki bileşenlerin sayesinde sinirleri yatıştırarak doğal sakinleştirici görevi görür. Bu sayede uyku kalitesini artırmaya da yardımcı olur. Aynı zamanda anti-anksiyete etkileri de vardır.
KALP DOSTU
İdrar söktürücü etkiye sahip olan kişniş, vücutta birikmiş olan sodyumu atarak kan basıncını düşürür. Antioksidan ve lif barındıran kişniş, kalp hastalıkları riskini en aza indirerek kolesterol seviyesini dengeler.
KEMİK, CİLT VE GÖZ SAĞLIĞINI KORUR
Kişniş, çeşitli vitaminler, fosfor ve beta-karoten ve antioksidan içerir. Böylelikle cilt, kemik ve göz sağlığına olumlu etkilerde bulunur. Cilt ve mukoza zarlarını destekleyerek, yaşlılıkla beraber görülen göz bozukluklarına karşı etkilidir. Kişnişte bulunan cildin bariyerini daha güçlü hale getiren linoleik asit, cilde güzel katkıları vardır. Ciltte oluşacak olan iltihabı azaltarak, pürüzsüz hale getirir.
HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR
Kişniş, antioksidan ve antienflamatuar içeriğiyle beynin işlevinin artırmada etkilidir. Oksidatif strese maruz kalan nöronlar, yaşam kalitesini artırmaya yardımcıdır. Ayrıca hafızanın daha iyi çalışmasını da sağlıyor.
DİKKAT!
Kişniş aşırı tüketildiği zaman dişlerde aşınmaya yol açabilir. Bundan dolayı doğru tüketim için doktora danışılması gerekir. Ayrıca kişniş alerjik etkiler de gösterebilir. Bu yüzden tüketmeden önce alerjiniz olup olmadığından emin olmalısınız.