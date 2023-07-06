Bu 4 gıdayı sofranızdan uzak tutun: Dayanılmaz ağrılara yol açıyor

ŞEKER

Fazla şeker tüketimi inflamasyonu artırdığı gibi aynı zamanda obezite ve diğer kronik hastalıkların riskini artırmaktadır. Bu yıl yapılan bir çalışmada düzenli olarak yüksek oranda şeker içeren içecek tüketen kişilerin romatoid artrit (eklem iltihabı) hastalığı geliştirme riskinin daha yüksek olduğu sonucuna varıldı. Dünya Sağlık Örgütü günlük basit şeker alımının günlük kalori gereksiniminden yüzde on daha az, sağlığı geliştirmek içinse yüzde beşin altında tutulması önemlidir açıklamasında bulunmuştu.