Bu 4 gıdayı sofranızdan uzak tutun: Dayanılmaz ağrılara yol açıyor
Uzmanlar eklem ağrıları ve iltihaplanmalara yol açan gıdalara karşı uyardı.
Yaşam kalitesini düşürmekle beraber geceleri uykudan uyandıran vücut ağrılarını kontrol altına alabilmek için beslenme oldukça dikkat etmek gerekiyor. Milyonlarca insanı etkileyen artrit ağrılarının artmasına yol açan yiyecekler bulunmaktadır. Bu yiyecekleri çoğu kişi sıklıkla tüketiyor. İşte ağrıları artıran 4 gıda...
ŞEKER
Fazla şeker tüketimi inflamasyonu artırdığı gibi aynı zamanda obezite ve diğer kronik hastalıkların riskini artırmaktadır. Bu yıl yapılan bir çalışmada düzenli olarak yüksek oranda şeker içeren içecek tüketen kişilerin romatoid artrit (eklem iltihabı) hastalığı geliştirme riskinin daha yüksek olduğu sonucuna varıldı. Dünya Sağlık Örgütü günlük basit şeker alımının günlük kalori gereksiniminden yüzde on daha az, sağlığı geliştirmek içinse yüzde beşin altında tutulması önemlidir açıklamasında bulunmuştu.
RAFİNE EDİLMİŞ KARBONHİDRATLAR
Beyaz makarna, beyaz ekmek, beyaz pirinç, gazlı içecekler, cipsler, ve şeker ile tatlandırılmış tahıllar dahildir.
İŞLENMİŞ GIDALAR
Sert peynirler, kızarmış yiyecekler, bisküviler ve kekler.
SAĞLIKSIZ YAĞLAR
Doymuş ve trans yağlar.
BAŞ AĞRISINA YOL AÇAN BESİNLER
DONDURMA
Dondurma hızla yenildiğinde baş ağrısına yol açabiliyor. Bunun sebebi ani soğuğa karşı vücudun verdiği bir tepkidir. Özellikle çok sıcakladığınızda yediğiniz bir dondurma sonrasında baş ağrısıyla uğraşmanız daha olasıdır. Bu tarz soğuk yiyecekler migren hastalıklarının da tetikleyicisidir.