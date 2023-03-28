Botoks yaptıranlar dikkat: Uygulama beyninizi etkiliyor olabilir

ABD'de yapılan araştırma, yüz bölgesine yapılan botoks enjeksiyonlarının beynin duyguları yorumlama ve işleme biçimini değiştirebileceğini gösterdi.

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Botoks yaptıranlar dikkat: Uygulama beyninizi etkiliyor olabilir - Resim: 1

Psikolojide sıklıkla sözü edilen 'yüzsel geribildirim hipotezi' baz alınarak yürütülen yeni bir araştırmayla yüz bölgesine yapılan botoksun beynin duyguları yorumlama ve işleme biçimini değiştirebileceği belirtildi.

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Botoks yaptıranlar dikkat: Uygulama beyninizi etkiliyor olabilir - Resim: 2

Araştırma, botoksun insanların başka insanların duygularını anlama yeteneğini geçici olarak bozduğu anlamına gelebilir.

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Botoks yaptıranlar dikkat: Uygulama beyninizi etkiliyor olabilir - Resim: 3

Yüzsel geribildirim hipotezi, bireylerin yüz ifadelerinden alınan duyusal bildirimin, duygusal deneyimin kendisini de etkilediğini iddia ediyor.

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Botoks yaptıranlar dikkat: Uygulama beyninizi etkiliyor olabilir - Resim: 4

Sputnik'in aktardığına göre ABD'de bulunan Kaliforniya Üniversitesi'nden bir araştırma grubu, botoks uygulamalarının bu konudaki etkilerini inceledi.

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