Botoks yaptıranlar dikkat: Uygulama beyninizi etkiliyor olabilir
ABD'de yapılan araştırma, yüz bölgesine yapılan botoks enjeksiyonlarının beynin duyguları yorumlama ve işleme biçimini değiştirebileceğini gösterdi.
Psikolojide sıklıkla sözü edilen 'yüzsel geribildirim hipotezi' baz alınarak yürütülen yeni bir araştırmayla yüz bölgesine yapılan botoksun beynin duyguları yorumlama ve işleme biçimini değiştirebileceği belirtildi.
Araştırma, botoksun insanların başka insanların duygularını anlama yeteneğini geçici olarak bozduğu anlamına gelebilir.
Yüzsel geribildirim hipotezi, bireylerin yüz ifadelerinden alınan duyusal bildirimin, duygusal deneyimin kendisini de etkilediğini iddia ediyor.
Sputnik'in aktardığına göre ABD'de bulunan Kaliforniya Üniversitesi'nden bir araştırma grubu, botoks uygulamalarının bu konudaki etkilerini inceledi.