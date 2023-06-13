BioNTech aşı kalp krizine neden olur mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı
Koronavirüs aşısı olan bir kadının BioNTech‘e karşı açtığı davaya tepki gösteren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan “Kalp krizi yapmaz, kalıcı yan etkisi yok, yalan söylüyorlar” dedi.
BioNTech’in koronavirüs aşısını yaptıran bir kişi şirketi mahkemeye verdi. Aşı sonrasında vücudunda kalıcı hasar olduğunu iddia eden sağlık çalışanı kadın, şirketten 150 bin Euro tazminat istiyor.
Peki aşının yan etkilerine dair belirlenen bir çalışma var mı? Aşıyı vurulanlarda kalıcı hastalıklar görülüyor mu? Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan merak edilenleri TELE1’de yanıtladı, davaya ve medyaya tepki gösterdi.
“Biontech kalp krizi yapmaz, kalıcı yan etkisi yok, yalan söylüyorlar” diyen Ceyhan şunları söyledi:
“Aşı bunlara yol açıyorsa aşılılarda bu hastalıkları, ölümleri daha çok görürsünüz. Ancak yapılan araştırmalarda aşılılarla aşısızlar karşılaştırıldığında bahsedilen etkilerin aşısızlarda daha sık olduğunu gösteriyor."