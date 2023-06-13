BioNTech aşı kalp krizine neden olur mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı

“Aşı bunlara yol açıyorsa aşılılarda bu hastalıkları, ölümleri daha çok görürsünüz. Ancak yapılan araştırmalarda aşılılarla aşısızlar karşılaştırıldığında bahsedilen etkilerin aşısızlarda daha sık olduğunu gösteriyor."