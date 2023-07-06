Bez bölgesindeki kızarıklığa dikkat: Yazın bebekleri pişikten koruyabilmek için alınacak tedbirler

BEBEĞİN BEZ BÖLGESİNDEKİ KIZARIKLIĞA DİKKAT

Pişik, derinin sağlıklı ve esnek yapısının bozulup iltihaplanmasıyla ortaya çıkan döküntü ve kızarıklık anlamına gelmektedir. Bebeklerde idrar kaçırma ile ilgili olabilmektedir. Bebeğin bez bölgesinde kızarıklık veya daha ağır bulgularda açık yaralar ortaya çıkabilmektedir. Hafif pişik sorunlarında döküntüler 3-4 günde kendiliğinde düzelirken, sorun daha uzun sürerse tedavi edilmesi gerekmektedir.