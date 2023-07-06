Bez bölgesindeki kızarıklığa dikkat: Yazın bebekleri pişikten koruyabilmek için alınacak tedbirler

Yaz aylarında hava sıcaklığının artması nedeniyle bebeklerde pişik ve isilik sorunlarında artış gözleniyor. UzmanDr. Nazlı Ahmadova, pişik ve isilik ile ilgili dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Sağlık Çocuk
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Bez bölgesindeki kızarıklığa dikkat: Yazın bebekleri pişikten koruyabilmek için alınacak tedbirler - Resim: 1
Bebeklerin bez bölgesinde pembe ya da hafif kırmızı döküntülerle kendini gösteren pişik, cildin havasız veya ıslak kalması nedeniyle ortaya çıkıyor.
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Bez bölgesindeki kızarıklığa dikkat: Yazın bebekleri pişikten koruyabilmek için alınacak tedbirler - Resim: 2

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Ahmadova, pişik ve isilik ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgi verdi.

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Bez bölgesindeki kızarıklığa dikkat: Yazın bebekleri pişikten koruyabilmek için alınacak tedbirler - Resim: 3

BEBEĞİN BEZ BÖLGESİNDEKİ KIZARIKLIĞA DİKKAT

Pişik, derinin sağlıklı ve esnek yapısının bozulup iltihaplanmasıyla ortaya çıkan döküntü ve kızarıklık anlamına gelmektedir. Bebeklerde idrar kaçırma ile ilgili olabilmektedir. Bebeğin bez bölgesinde kızarıklık veya daha ağır bulgularda açık yaralar ortaya çıkabilmektedir. Hafif pişik sorunlarında döküntüler 3-4 günde kendiliğinde düzelirken, sorun daha uzun sürerse tedavi edilmesi gerekmektedir. 

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Bez bölgesindeki kızarıklığa dikkat: Yazın bebekleri pişikten koruyabilmek için alınacak tedbirler - Resim: 4

5 ÖNLEM İLE PİŞİĞİN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR

Havalandırma

Petrolatum, çinko oksit veya lanolin içerikli bariyer krem kullanımı 

Su ve pamuk veya tek kullanımlık su emdirilmiş mendil ile bez bölgesinin temizlenmesi 

Kullanılan bezin özelliğine ve bez değişim sıklığına dikkat edilmesi 

Ailelerin bez dermatiti oluşumunun önlenmesi ve tedavisi konusunda bilgi edinmesi 

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