Bez bölgesindeki kızarıklığa dikkat: Yazın bebekleri pişikten koruyabilmek için alınacak tedbirler
Yaz aylarında hava sıcaklığının artması nedeniyle bebeklerde pişik ve isilik sorunlarında artış gözleniyor. UzmanDr. Nazlı Ahmadova, pişik ve isilik ile ilgili dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Ahmadova, pişik ve isilik ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgi verdi.
BEBEĞİN BEZ BÖLGESİNDEKİ KIZARIKLIĞA DİKKAT
Pişik, derinin sağlıklı ve esnek yapısının bozulup iltihaplanmasıyla ortaya çıkan döküntü ve kızarıklık anlamına gelmektedir. Bebeklerde idrar kaçırma ile ilgili olabilmektedir. Bebeğin bez bölgesinde kızarıklık veya daha ağır bulgularda açık yaralar ortaya çıkabilmektedir. Hafif pişik sorunlarında döküntüler 3-4 günde kendiliğinde düzelirken, sorun daha uzun sürerse tedavi edilmesi gerekmektedir.
5 ÖNLEM İLE PİŞİĞİN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR
Havalandırma
Petrolatum, çinko oksit veya lanolin içerikli bariyer krem kullanımı
Su ve pamuk veya tek kullanımlık su emdirilmiş mendil ile bez bölgesinin temizlenmesi
Kullanılan bezin özelliğine ve bez değişim sıklığına dikkat edilmesi
Ailelerin bez dermatiti oluşumunun önlenmesi ve tedavisi konusunda bilgi edinmesi