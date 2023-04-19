Bayram sofralarında sağlığınızı kaybetmeyin: Uzmanından lezzetlerden mahrum kalmadan sorunların önüne geçmek için 6 ipucu
Zengin bayram sofraları herkese hitap eden çeşitliliği ile hemen hemen herkese hitap ediyor. Gözleri de doyuran sofralar oruç dönemi sonrasında dikkat edilmezse sağlığı bozabiliyor.
Ramazan ayında uzun bir süre oruç tutulduktan sonra bayramda eski beslenme alışkanlıklarına dönmek bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. İkram edilen tatlıları ve hamur işi gıdaları kontrolsüzce tüketmek; halsizlik, yorgunluk, kilo artışı ve özellikle kabızlık gibi mide-bağırsak problemlerine da yol açabiliyor. Öte yandan diyabet gibi kronik rahatsızlıkları bulunanların ise bayram sofralarını kaçak görmesi sağlık için olumsuz sonuçlar yaratabiliyor. Uzman Diyetisyen Nur Sinem Türkmen, Ramazan bayramı için sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu.
HIZLI YEMEK YEMEKTEN KAÇININ, BESİNLERİ İYİ ÇİĞNEYİN
Oruç tutulan süre boyunca dinlenmeye geçmiş sindirim sistemi bayram sabahı; kızartmalar, hamur işleri, salam, sucuk, sosis gibi şarküteri ürünler, fazla tuz ve şeker içeren kahvaltılıklar ile yorulmamalıdır. Kahvaltı öğününde yumurta, peynir, zeytin, avokado, bol yeşillik, domates, salatalık ve tam tahıllı ekmek içeren lif oranı yüksek protein açısından zengin besinler tüketmelidir. Ana yemeklerde; orta boy bir tabağın yarısının salata veya sebze yemeğinden oluştuğundan emin olmalı, diğer yarısı ise et, tavuk, balık, baklagiller ve pilav gibi karbonhidrat kaynağı gıdalara ayrılmalıdır. Ayrıca, yemekler en az 30 dakika sürecek şekilde tüketilmeli, hızlı yemekten kaçınarak iyice çiğnenerek sindirim sistemine destek olunmalıdır.
ŞEKER TÜKETİMİNİ ENGELLEYİN: ŞEKERSİZ ÇAY YA DA MADEN SUYU TERCİH EDİN
Fazla şeker tüketimini engellemek için, ikram edilen tatlı ya da tuzlu hamur işlerini meyve suyu, şekerli gazoz, komposto, limonata ile tüketmek yerine bitki çayları, ayran veya sade maden suyu tercih tüketilmelidir. Tatlı olarak sütlü tatlılar ve dondurma tercih edilmelidir. Şerbetli tatlı tüketimi bayram boyunca maksimum 1-2 defa ile sınırlandırılmalıdır. Eğer tatlı tüketimi olacaksa; ana yemeklerin yanında tüketilen makarna, pilav, ekmek tarzı gıdaların porsiyonunu azaltmak, diyetin dengelenmesinde yardımcı olacaktır.
SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN, İKRAMLIK TÜKETİMİNE SINIR KOYUN
Gün boyu misafirliklerde geçirilse bile toplam en az 2,5 lt su içimi ihmal edilmemelidir. Tüketilen toplam çay ve kahvenin ise 4 fincandan fazla olmamasına özen gösterilmelidir. Aksi takdirde, Ramazan bayramı boyunca uyku problemleri oluşabilir, dolayısıyla bayram sonrasında günlük rutine dönmekte güçlük çekilebilir.Eğer akşam yemeğinden sonra tekrar açlık hissedilirse; kalan tatlılar veya hamur işlerini tüketmek yerine, 1 porsiyon taze meyve ile 1 avuç kadar çiğ badem, fındık gibi kuru yemiş içeren bir ara öğün tüketilebilir.