Bakan Koca'dan açıklama üstüne açıklama: Bu belirtiler varsa hemen 112'yi arayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘beta’ olarak bilinen Strep-A bakterisine ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Bakan Koca, Koca, Avrupa'da etkisini artıran Strep A'ya karşı dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

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Bakan Koca'dan açıklama üstüne açıklama: Bu belirtiler varsa hemen 112'yi arayın - Resim: 1

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Strep-A bakterisinin neden olduğu enfeksiyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Bakan Koca'dan açıklama üstüne açıklama: Bu belirtiler varsa hemen 112'yi arayın - Resim: 2

Koca, hastalığın, hasta kişilerin öksürme ve hapşırmasıyla yayılan damlacıklara doğrudan maruz kalınması veya mikrobun yayıldığı yüzeylere dokunduktan sonra elleri yıkamadan ağız, burun veya göz temasıyla bulaşabileceğini belirtti.

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Bakan Koca'dan açıklama üstüne açıklama: Bu belirtiler varsa hemen 112'yi arayın - Resim: 3

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

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Bakan Koca'dan açıklama üstüne açıklama: Bu belirtiler varsa hemen 112'yi arayın - Resim: 4

Eylül'den beri bazı Avrupa ülkelerinde A GRUBU BETA-HEMOLİTİK STREPTOKOK VAKALARI bildirilmektedir. Ülkemizde de AZ SAYIDA vaka bildirilmiştir. A grubu beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarının çoğu boğaz iltihabı veya ciltte enfeksiyon şeklinde ve kısmen hafif enfeksiyonlardır.

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