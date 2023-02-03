Bakan Koca'dan açıklama üstüne açıklama: Bu belirtiler varsa hemen 112'yi arayın

Eylül'den beri bazı Avrupa ülkelerinde A GRUBU BETA-HEMOLİTİK STREPTOKOK VAKALARI bildirilmektedir. Ülkemizde de AZ SAYIDA vaka bildirilmiştir. A grubu beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarının çoğu boğaz iltihabı veya ciltte enfeksiyon şeklinde ve kısmen hafif enfeksiyonlardır.