Bakan Koca'dan açıklama üstüne açıklama: Bu belirtiler varsa hemen 112'yi arayın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘beta’ olarak bilinen Strep-A bakterisine ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Bakan Koca, Koca, Avrupa'da etkisini artıran Strep A'ya karşı dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Strep-A bakterisinin neden olduğu enfeksiyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Koca, hastalığın, hasta kişilerin öksürme ve hapşırmasıyla yayılan damlacıklara doğrudan maruz kalınması veya mikrobun yayıldığı yüzeylere dokunduktan sonra elleri yıkamadan ağız, burun veya göz temasıyla bulaşabileceğini belirtti.
Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:
Eylül'den beri bazı Avrupa ülkelerinde A GRUBU BETA-HEMOLİTİK STREPTOKOK VAKALARI bildirilmektedir. Ülkemizde de AZ SAYIDA vaka bildirilmiştir. A grubu beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarının çoğu boğaz iltihabı veya ciltte enfeksiyon şeklinde ve kısmen hafif enfeksiyonlardır.