Azlığı halinde tedavi olmalısınız: Bu 9 gruptan birindeyseniz D vitamini eksikliği yaşıyorsunuz

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. İbrahim Şahin, D vitamini ve sağlık için önemine dair bilgi verdi. Şahin ayrıca D vitamini eksikliği yaşanan 9 önemli durumu paylaştı.

Güneş D vitamini Sağlık
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Azlığı halinde tedavi olmalısınız: Bu 9 gruptan birindeyseniz D vitamini eksikliği yaşıyorsunuz - Resim: 1

Sağlımız ve yaşamımızı sürdürmemiz açısından vitaminleri eksiksiz bir şekilde almak hayati önem taşıyor.

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Azlığı halinde tedavi olmalısınız: Bu 9 gruptan birindeyseniz D vitamini eksikliği yaşıyorsunuz - Resim: 2

Özellikle kemik, kas ve bağışıklık sistemi açısından D vitamini vücudumuz için gerekli.

Memorial Şişli Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. İbrahim Şahin, D vitamini ve sağlık için önemi hakkında bilgi verdi.

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Azlığı halinde tedavi olmalısınız: Bu 9 gruptan birindeyseniz D vitamini eksikliği yaşıyorsunuz - Resim: 3

Şahin şunları söyledi:

“D vitamini sadece belirli besinlerde (yağlı derin su balıkları, süt, yumurtanın sarısı vb.) ve az miktarda bulunur. D vitamini ihtiyacının yaklaşık %20’si gıdalardan karşılanmaktadır. Bundan dolayı sadece beslenme ile tüm ihtiyacın karşılanması zordur. İhtiyacımızın %80’i ise güneş ışıklarının yardımı ile vücutta üretilir.

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Azlığı halinde tedavi olmalısınız: Bu 9 gruptan birindeyseniz D vitamini eksikliği yaşıyorsunuz - Resim: 4

‘KIŞ AYLARINDA GÖRÜLME SIKLIĞI DAHA DA ARTAR’

D vitamini sentezi için güneş ışınlarının cilde belli aylarda (mayıs-kasım arası), günün belli saatlerinde (saat 10.00-15.00), yüz, kollar ve bacaklar açık şekilde, ortalama en az günlük 15-30 dakika direkt teması gerekmektedir. Fakat çoğu zaman güneşten faydalanarak da yeterli miktarda D vitamini üretilemeyebilir. Dolayısı ile dünyada ve ülkemizde D vitamini eksikliği ya da yetersizliği oldukça sık görülür, kış aylarında görülme sıklığı daha da artar.

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Azlığı halinde tedavi olmalısınız: Bu 9 gruptan birindeyseniz D vitamini eksikliği yaşıyorsunuz - Resim: 5

KİMLER D VİTAMİNİ KULLANMALI?

Herkese rutin D vitamini bakılması ya da tedavi başlanması önerilmemektedir. D vitamini eksikliği olma riski olan kişilere D vitamin düzeyi ölçülmesi ve yetersizliği ya da eksikliği olanlara uygun dozda başlanması gerekir.”

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Azlığı halinde tedavi olmalısınız: Bu 9 gruptan birindeyseniz D vitamini eksikliği yaşıyorsunuz - Resim: 6

D vitamini eksikliği yönünden yüksek riskli kişiler;

1. Yeterince güneşlenemeyenler,
2. Yaşlılar,
3. Koyu cilt rengine sahip olanlar,
4. ­Obezite hastaları / obezite ameliyatı olanlar,
5. ­D vitamini metabolizmasını etkileyen ilaçları kullananlar,

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Azlığı halinde tedavi olmalısınız: Bu 9 gruptan birindeyseniz D vitamini eksikliği yaşıyorsunuz - Resim: 7

6. Kronik böbrek yetmezliği olanlar,
7. Kronik karaciğer yetmezliği olanlar,
8. Emilimini bozan mide bağırsak sistemi hastalığı olanlar,
9. ­Paratiroid bezi hastalığı olanlardır.

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Azlığı halinde tedavi olmalısınız: Bu 9 gruptan birindeyseniz D vitamini eksikliği yaşıyorsunuz - Resim: 8

İHTİYAÇTAN FAZLA ALINMAMALI

D vitamini düzeyinin 20 ng/ml’nin (50 nmol/L) üzerinde olmasını normal kabul edilir. ­Ancak ideali 30-50 ng/ml düzeyinde olması olmasıdır. D vitamini düzeyinin 10 ile 20 ng/ml (25-50 nmol/L) arasında olması D vitamini yetersizliği, ­ D vitamini düzeyinin 10 ng/ml’nin (25 nmol/L) altında olması ise D vitamini eksikliğidir. Günlük alınması gereken en az doz 19-70 yaş arası için 600 IU D vitamini (kolekalsiferol), 71 yaş ve üstü için 800 IU D vitaminidir (kolekalsiferol).

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Azlığı halinde tedavi olmalısınız: Bu 9 gruptan birindeyseniz D vitamini eksikliği yaşıyorsunuz - Resim: 9

Yaşlılarda ve D vitamini eksikliği yönünden riskli kişilerde daha yüksek günlük D vitamini dozu gerekebilir. Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği ve hipoparatiroidi gibi ek hastalığı olanlarda tedavide kullanılan D vitamini formları ve dozları farklıdır. D vitamini ihtiyaçtan fazla alındığında vücuda zarar verebilir. Ayrıca D vitamini ile birlikte mutlaka yeterli kalsiyum alımı sağlanmalıdır. D vitamini eksikliğinin ya da yetersizliğinin tedavisi mutlaka doktor tarafından yapılmalıdır.

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