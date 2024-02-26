Azlığı halinde tedavi olmalısınız: Bu 9 gruptan birindeyseniz D vitamini eksikliği yaşıyorsunuz

‘KIŞ AYLARINDA GÖRÜLME SIKLIĞI DAHA DA ARTAR’

D vitamini sentezi için güneş ışınlarının cilde belli aylarda (mayıs-kasım arası), günün belli saatlerinde (saat 10.00-15.00), yüz, kollar ve bacaklar açık şekilde, ortalama en az günlük 15-30 dakika direkt teması gerekmektedir. Fakat çoğu zaman güneşten faydalanarak da yeterli miktarda D vitamini üretilemeyebilir. Dolayısı ile dünyada ve ülkemizde D vitamini eksikliği ya da yetersizliği oldukça sık görülür, kış aylarında görülme sıklığı daha da artar.