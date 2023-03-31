Astımda doğru beslenme ilaçtan kurtarıyor: Uzmanından yaşamı kolaylaştıracak öneriler

Bağırsaklarımızda bizimle dost olarak yaşayan, bağışıklık sistemimize omuz veren mikrobiyatamız, yaşamın ilk yıllarında anne sütüyle başlayan beslenme ile zenginleşerek gelişiyor. Bağırsakları adeta bir kale duvarı gibi mikroplardan ve alerjenlerden koruyan mikrobiyatamız; besinlerin sindirimi, vitaminlerin sentezi, bağışıklık sisteminin düzenlenmesi, zararlı mikropların dışlanması, toksinlerin ve kanserojenlerin uzaklaştırılması gibi görevleri yerine getirerek adeta hayatta kalmamızı sağlıyor.

Ancak modern yaşam tarzında özellikle işlenmiş ve hazır gıdalar, bağırsak mikrobiyatasını olumsuz yönde etkileyerek çocuklarda alerjik hastalıkların artışına sebep aoluyor.

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Üyesi Doç. Dr. Betül Karaatmaca bu durumu ortaya koyan bilimsel çalışmaları hatırlatarak ve astımdan koruyan beslenme önerilerini paylaştı: