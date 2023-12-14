Araştırma: Hastalık hastaları daha erken ölüyor

İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre hastalık hastası kişiler daha erken ölüyor.

Araştırma: Hastalık hastaları daha erken ölüyor - Resim: 1

İsveç'te yapılan bir araştırma hastalık hastası (hipokondriyazis) olan kişilerin daha erken öldüğünü ortaya koydu.

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Araştırma: Hastalık hastaları daha erken ölüyor - Resim: 2

Araştırmada, hipokondriyazis tanısı konulmuş 4 bin 129 kişi ile bu hastalığı olmayan 41 bin 290 şahsın verileri incelendi.

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Araştırma: Hastalık hastaları daha erken ölüyor - Resim: 3

Bu kapsamda "hastalık hastası" kişilerin diğerlerine göre hem doğal hem de doğal olmayan nedenlerden dolayı daha erken öldüğü tespit edildi.

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Araştırma: Hastalık hastaları daha erken ölüyor - Resim: 4

ABD'nin New York kentindeki Montefiore Tıp Merkezi'nden Dr. Jonathan E. Alpert, araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada, birçok kişide hafif de olsa hastalık hastalığına rastlanılabileceğini ancak bir tarafta "ciddi bir hastalığa yakalanmamak için bazı insanların sürekli endişe ve acı içinde yaşadığını" kaydetti.

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Araştırma: Hastalık hastaları daha erken ölüyor - Resim: 5

İsveç'te bulunan Karolinska Enstitüsünden araştırmanın başyazarı David Mataix-Cols, "literatürdeki açık bir boşluğu" ele aldıkları söz konusu araştırmayı yaparken binlerce kişiye ait 24 yıllık veriyi analiz ettiklerini söyledi.

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Araştırma: Hastalık hastaları daha erken ölüyor - Resim: 6

Mataix-Cols, önceki araştırmaların bu rahatsızlığa sahip kişilerde intihar riskinin daha düşük olabileceğini öne sürdüğünü ancak yaptıkları bu çalışmada hipokondriyazis tanısı konmuş kişilerde intihar oranının olmayanlara göre 4 kat daha fazla olduğunu gözlemlediklerini ifade etti.

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