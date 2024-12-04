Aralarında Türk Mutfağının Demirbaşı da Var... Bu 3 Gıdayı Asla Tekrar Isıtıp Yemeyin! Zehre Dönüşüyorlar

Ispanak: Nitrozamin Riski

Ispanak, sağlıklı bir besin kaynağı olmasına rağmen tekrar ısıtıldığında içerdiği nitratlar, kansere yol açabilen nitrozaminlere dönüşüyor. Bu durum, mikrodalga fırın kullanımında daha da riskli hale geliyor.

Uzmanlar ıspanağın yalnızca taze olarak tüketilmesi ve ikinci kez ısıtılmaması konusunda uyarıyor.