Anne babalar dikkat! Yaz hastalıkları en çok çocukları etkiliyor

El-ayak-ağız hastalığı klorlamaya karşı dirençlidir

Enterovirüslerin neden olduğu enfeksiyonlar yaz aylarında daha yüksektir. Bir enterovirüs enfeksiyonu olan el-ayak-ağız hastalığı; hasta kişinin hapşırması ve öksürmesiyle, sekresyonlarla, lezyonların olduğu deriye yakın temasla, enfekte havuz sularının yutulması bulaşabilir. Bu hastalıkta çocukların ağızlarında, ellerinde ve ayaklarında kabarcıklar olabilir veya sadece ağızlarında herpangina adı verilen lezyonlar olabilir. Bu virüs klora karşı dirençlidir. Havuzda klorlama yapılmasına rağmen havuz sularının yutulması bu hastalık için risk oluşturmaktadır. Hastalığı geçirecek bir tedavi ya da hastalıktan koruyucu bir aşı bulunmamaktadır. Kaşıntı giderici losyonlar ve boğaz ağrısı için spreyler kullanılabilir. Ayrıca uzman hekim tarafından ateş düşürücü ve boğaz ağrısı için ağrı kesiciler önerilebilir.