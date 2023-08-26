Aktif cinsel hayatı olanlar dikkat: Bu belirtileri asla görmezden gelmeyin

Cinsel ilişki partnerlerin birbirleriyle olan bağlılıklarını güçlendiren ve kişilerin birbirlerini tanıma noktasına önemli detayları gün yüzüne çıkaran bir etmendir. Cinsel ilişki sürecinde olduğunuz her an herhangi bir enfeksiyon kapmamak için düzenli olarak çeşitli kontrollerin yapılması gerekmektedir.