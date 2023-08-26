Aktif cinsel hayatı olanlar dikkat: Bu belirtileri asla görmezden gelmeyin

Aktif cinsel hayatı olan herkesi ilgilendiren o detay belli oldu. Bu durumların yaşanması durumunda hemen uzman doktor kontrolüne gidin. İşte seks hayatında dikkat edilmesi gereken o hususlar...

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Aktif cinsel hayatı olanlar dikkat: Bu belirtileri asla görmezden gelmeyin - Resim: 1

Aktif seks hayatı olan herkesi yakından ilgilendiren o detay belli oldu. Bu belirtileri gördüğünüz anda direkt olarak kontrole gitmeniz gerekiyor.

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Aktif cinsel hayatı olanlar dikkat: Bu belirtileri asla görmezden gelmeyin - Resim: 2

Cinsel ilişki partnerlerin birbirleriyle olan bağlılıklarını güçlendiren ve kişilerin birbirlerini tanıma noktasına önemli detayları gün yüzüne çıkaran bir etmendir. Cinsel ilişki sürecinde olduğunuz her an herhangi bir enfeksiyon kapmamak için düzenli olarak çeşitli kontrollerin yapılması gerekmektedir.

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Aktif cinsel hayatı olanlar dikkat: Bu belirtileri asla görmezden gelmeyin - Resim: 3

Bu kontroller kişinin hayatında önemli bir rol oynarken aniden gelişen belirtilere karşı da kuşkucu davranmak gerekir.

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Aktif cinsel hayatı olanlar dikkat: Bu belirtileri asla görmezden gelmeyin - Resim: 4

Bu belirtileri sakın göz ardı etmeyin

Cinsel ilişki sırasında bulaşan ve her iki tarafta da ciddi sağlık problemlerinin oluşmasına neden olan hastalıklardan bir tanesi bel soğukluğudur.

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