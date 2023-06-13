Akrep sokmasına dikkat: İlk dakikalarda yapılması gerekenler

Sağlık Bakanlığı, yaz aylarının gelmesiyle akrep sokmasına karşı uyarılarda bulundu. Bakanlıktan yapılan paylaşımda, akrep sokmasına karşı yapılması gerekenler madde madde sıralandı.

sağlık Sağlık Bakanlığı
Son Güncelleme:
Akrep sokmasına dikkat: İlk dakikalarda yapılması gerekenler - Resim: 1

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Sağlık Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda yurttaşlar akrep sokmalarına karşı uyarıldı. Paylaşımda, akrep sokmasına karşı yapılması gerekenler de madde madde sıralandı.

1 9
Akrep sokmasına dikkat: İlk dakikalarda yapılması gerekenler - Resim: 2

Bakanlığın paylaşımında akrep sokmasına karşı şu tavsiyelerde bulunuldu:

2 9
Akrep sokmasına dikkat: İlk dakikalarda yapılması gerekenler - Resim: 3

- Yaralı bölgeyi sıkmayın veya emmeyin.

3 9
Akrep sokmasına dikkat: İlk dakikalarda yapılması gerekenler - Resim: 4

- Sokmanın olduğu bölgeyi hareket ettirmeyin.

4 9