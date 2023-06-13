Akrep sokmasına dikkat: İlk dakikalarda yapılması gerekenler
Sağlık Bakanlığı, yaz aylarının gelmesiyle akrep sokmasına karşı uyarılarda bulundu. Bakanlıktan yapılan paylaşımda, akrep sokmasına karşı yapılması gerekenler madde madde sıralandı.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Sağlık Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda yurttaşlar akrep sokmalarına karşı uyarıldı. Paylaşımda, akrep sokmasına karşı yapılması gerekenler de madde madde sıralandı.
Bakanlığın paylaşımında akrep sokmasına karşı şu tavsiyelerde bulunuldu:
- Yaralı bölgeyi sıkmayın veya emmeyin.
- Sokmanın olduğu bölgeyi hareket ettirmeyin.